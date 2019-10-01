Футбол
Бомбардир.руФАН: «Вольфсбург» заинтересовался Соболевым
«Вольфсбург» следит за нападающим «Крыльев Советов» и сборной России Александром Соболевым, утверждает ФАН. Руководство немецкого клуба рассматривает Соболева в качестве возможного усиления состава, но решений по активным действиям в отношении игрока пока не принято.
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Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
Армия и оружие
Дональд Трамп о помощи курдам: они не помогли нам в Нормандии
Объяснение своего решения не помогать курдам во время военной операции Турции дал президент США Дональд Трамп, сообщает 9 октября издание The Washington Post.
Футбол
Руководство «Крыльев Советов» не исключает, что Соболев покинет клуб
Александр Фетисов, являющийся председателем совета директоров самарского клуба, не исключает, что форвард Александр Соболев может перебраться в другую команду.
Происшествия
В Башкирии организовали проверку после розлива сточных вод на заводе
Прокурорские работники Башкирии выехали на предприятие "Полиэф", где из-за обрушения резервуара со сточными водами разлилась загрязненная жидкость, сообщили в надзорном ведомстве.
Шоу-бизнес
Кирилл Сафонов выложил свадебное фото дочери и дал ей наставления
8 октября Кирилл Сафонов выложил фотографию со свадьбы Анастасии Сафоновой и Стивена Мерфи, которая состоялась 6 октября.
Политика
Зеленский оценил возможность встречи с Путиным
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным не планируется, поскольку «все против».
Армия и оружие
National Interest: Русское оружие не переносит сирийскую жару
До начала сирийской операции не было возможности проверить оружие в подобных условиях.
Происшествия
Две россиянки предстанут перед судом за убийство насильника
Общество
Медсестры рассказали о падении зарплат в онкоцентре Блохина в 10 раз
Ранее независимый профсоюз «Альянс врачей» сообщил о том, что из онкоцентра вслед за врачами из-за «нищенских зарплат» планируют массово увольняться медсестры.
Общество
Тимати поздравил L’One после победы над ним в суде
Рэпер Тимати поздравил с днем рождения бывшего участника лейбла Black Star Левана Горозию, известного как L'One.
Общество
Подготовлен закон о блокировке электронной почты россиян
Члены Совета Федерации внесли в Госдуму законопроект о блокировке пользователей имейл-сервисов и мессенджеров, распространяющих запрещенную российским законодательством информацию.
Политика
Зеленский обвинил Порошенко в подготовке нового Майдана
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил своего предшественника Петра Порошенко в попытке возглавить новый Майдан.
Политика
В Госдуме заявили об игнорировании кабмином просьб о поддержке армии
Комитет Государственной думы по обороне считает, что правительство игнорирует его рекомендации, касающиеся поддержки потребностей армии.
Политика
Путин уволил Глазьева с поста своего советника
Президент России Владимир Путин подписал указ о лишения Сергея Глазьева статуса советника главы государства.
Политика
Журналистка Юлия Юзик прилетела в Москву из Ирана
Культура
Умер автор картин «Петербургские коты» Владимир Румянцев
О смерти автор серии картин «Петербургские коты» сообщили представители петербургского Музея кошки на своей страничке во «ВКонтакте».
Кино
Marvel может снять полностью женское супергеройское кино
Актриса Бри Ларсон исполнила главную роль в фильме "Капитан Марвел", который в 2019 году в мировом прокате собрал более одного миллиарда долларов.
Общество
Признаки, сигнализирующие о развитии онкологии, назвал врач
Выступая в программе «О самом главном» на телеканале «Россия 1» врач назвал необычные симптомы, которые говорят о наличии онкологии еще за долго до того, как появятся первые симптомы.
Хоккей
В Нижнем Новгороде открывается форум «Россия – спортивная держава»
В Нижнем Новгороде 10 октября открывается Международный форум «Россия — спортивная держава».
Армия и оружие
Зеленский: «У нас должна быть еще более мощная армия»
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в реабилитационной клинике
Как стало известно, после выписки из очередного медицинского учреждения известную актрису Анастасию Заворотнюк положили в клинику для восстановления серьезно больных пациентов.
Технологии
МТС запустила комплексную онлайн-подготовку школьников к ОГЭ и ЕГЭ
Компания МТС в октябре объявила о запуске на своей образовательной онлайн-платформе Smart University курсов по всем основным базовым предметам для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ Курсы по математике запустили на платформе в декабре 2018 года, позже там появились курсы по английскому, а 8 октября компания объявила о запуске курсов по русскому языку.
Политика
Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге
Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Армия и оружие
В ЛНР заявили о срыве разведения сил в Донбассе
Политика
«Нафтогаз» выступил против продления старого контракта на транзит газа
«Если российская сторона говорит, что они хотят какие-то краткие условия, другие объёмы, тогда логично с нашей стороны занять позицию, и мы её занимаем, что это должен быть только новый контракт, только по европейскому праву, только с новым оператором», — заявил Коболев, отметив, что не понимает, по какой причине украинской стороне может быть интересно продление старого контракта.
Происшествия
Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей
Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
Шоу-бизнес
Институт Жириновского отказал Бочкаревой в аренде после наркоскандала
Шоу-бизнес
Подруга Заворотнюк дала советы по оказанию помощи онкобольным
Светская львица, онкопсихолог и близкая подруга актрисы Анастасии Заворотнюк Мария Контэ рассказала о главных принципах работы с онкобольными пациентами, оговорившись, что она давала обещание семье артистки не распространять информацию о ее состоянии здоровья, сообщает «Телепрограмма».