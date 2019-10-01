Футбол

Бомбардир.руБомбардир.руФАН: «Вольфсбург» заинтересовался Соболевым

«Вольфсбург» следит за нападающим «Крыльев Советов» и сборной России Александром Соболевым, утверждает ФАН. Руководство немецкого клуба рассматривает Соболева в качестве возможного усиления состава, но решений по активным действиям в отношении игрока пока не принято.
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