«Вольфсбург» следит за нападающим «Крыльев Советов» и сборной России Александром Соболевым, утверждает ФАН. Руководство немецкого клуба рассматривает Соболева в качестве возможного усиления состава, но решений по активным действиям в отношении игрока пока не принято.

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Кино Marvel может снять полностью женское супергеройское кино Актриса Бри Ларсон исполнила главную роль в фильме "Капитан Марвел", который в 2019 году в мировом прокате собрал более одного миллиарда долларов.

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Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк продолжает лечение в реабилитационной клинике Как стало известно, после выписки из очередного медицинского учреждения известную актрису Анастасию Заворотнюк положили в клинику для восстановления серьезно больных пациентов.

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Происшествия Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.