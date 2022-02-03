Депутаты от ЛДПР в пятницу внесут в Госдуму законопроект, предлагающий повысить размер ежемесячной выплаты для ухаживающих за инвалидами граждан до 13 тысяч рублей и предусмотреть ее индексацию, текст проекта доступен в Telegram-канале одного из авторов инициативы, замруководителя фракции Ярослава Нилова.
"Изобретая Анну" (драма, платформа Netflix, с 11 февраля) Дочь дальнобойщика Анна в середине 2010 годов успешно притворяется состоятельной наследницей Анной Делви и очаровывает высшее общество Нью-Йорка.
Привлечение военных медиков позволит разгрузить наших специалистов и обеспечить своевременную медицинскую помощь заболевшим людям, - отметила заместитель министра - директор департамента кадровой работы и проектной деятельности министерства здравоохранения Юлия Гончарова.
Из-за ошибки, вследствие которой водитель или пассажир может забыть пристегнуться ремнем безопасности, под отзыв попали некоторые электромобили Model S и Model X 2021—2022 годов выпуска, Model 3 2017—2022 годов выпуска и Model Y 2020—2022 годов.
Пресс-служба Госдумы сообщила в четверг, что по поручению спикера палаты Вячеслава Володина принято решение запретить допуск журналистам германской телерадиокомпании Deutsche Welle в Государственную думу.
Судя по фотографиям, новый SUV будет вовсе не среднеразмерным, а полноразмерным кроссовером, который вполне может сравниться по габаритам не только Teramont, но и Talagon — самым крупным кроссовером в глобальной линейке Volkswagen.