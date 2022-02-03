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ФАО: мировые цены на продовольствие в январе достигли рекорда с апреля 2011 года

Индекс цен на растительное масло вырос на 4,2% к декабрю, или на 7,4 пункта, до 185,9 пункта.
ПРАЙМ
Сильнее всего подорожали сухое и обычное молоко и сливочное масло.
РИА Новости
Сильнее всего поднялись цены на кукурузу - на 3,8% - из-за опасений вокруг продолжающейся засухи в Южном полушарии.
Finam.Ru
Индекс цен на сахар стал единственным показателем, который снизился в январе.
Ведомости

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Мировые цены на базовые продукты снова начали расти
Российская газетавчера в 11:46
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РИА Новостивчера в 06:04
ФАО: мировые цены на продовольствие в январе достигли рекорда с апреля 2011 года
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ФАО: мировые цены на продовольствие в январе достигли рекорда с 2011 года
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