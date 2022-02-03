Министерство иностранных дел Германии отреагировало на решение российского правительства ввести санкции против немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle (DW), назвав подобный шаг лишенным всяких оснований.
Французский разработчик Eugen Systems представил новый исторический пакет расширения для своей стратегии Steel Division 2. Расширение включает в себя восемь новых дивизий и более 300 отдельных подразделений.
Растут надежды на то, что Европа сможет избежать энергетического кризиса в зимний период, который, как опасались некоторые, сыграет на руку президенту России Владимиру Путину, так как Москва готовится к возможному вторжению в Украину.
Комитет здравоохранения Волгоградской области начал проверку после сообщений в СМИ о смерти пациента из-за недостатка кислорода в машине скорой помощи при транспортировке в районную больницу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.