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ФАО: мировые цены на продовольствие в январе достигли рекорда с апреля 2011 года

Индекс цен на растительное масло вырос на 4,2% к декабрю, или на 7,4 пункта, до 185,9 пункта.
ПРАЙМ
Рост затронул котировки всех основных видов растительных масел, чему способствовало увеличение цен на сырую нефть.
Финмаркет
В прошлом месяце выросли также индексы цен на зерновые, на молочные продукты и на мясо.
ТАСС
Сильнее всего поднялись цены на кукурузу - на 3,8% - из-за опасений вокруг продолжающейся засухи в Южном полушарии.
Finam.Ru

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Мировые цены на базовые продукты снова начали расти
Российская газета11:46
Цены на продукты питания выросли в январе во главе с растительными маслами, сообщает агентство ООН
Profinance.ru05:53
Мировые цены на продукты питания достигли максимума с апреля 2011 года
Компания06:39
ФАО: мировые цены на продовольствие достигли рекорда с апреля 2011 года
РИА Новости06:04
ФАО: мировые цены на продовольствие в январе достигли рекорда с 2011 года
Ведомости06:57
ФАО: мировые цены на продовольствие в январе достигли рекорда с апреля 2011 года
ПРАЙМ05:50
Мировые цены на продовольствие выросли в январе
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