ФАО объяснила рост цен в России
Пандемия коронавируса COVID-19 лишь косвенно связана с ростом цен на продукты как России, так в мире в целом. Об этом заявил старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной программы Организации Объединенных Наций Абдолрез Аббассиан в интервью ТАСС.В источнике
С чего всё началось
В ФАО объяснили, с чем связан рост цен на продукты
Рост цен на продовольствие и на международном, и на локальном уровне зависит от комплекса факторов и лишь косвенно связан с пандемией.
ТАССвчера в 08:54
Подробнее о событии