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ФАО объяснила рост цен в России

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Аргументы и Факты
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АБН
Lenta.ru
Пандемия коронавируса COVID-19 лишь косвенно связана с ростом цен на продукты как России, так в мире в целом. Об этом заявил старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной программы Организации Объединенных Наций Абдолрез Аббассиан в интервью ТАСС.В источнике
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Рост цен на продовольствие и на международном, и на локальном уровне зависит от комплекса факторов и лишь косвенно связан с пандемией.
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