Пандемия коронавируса COVID-19 лишь косвенно связана с ростом цен на продукты как России, так в мире в целом. Об этом заявил старший экономист Продовольственной и сельскохозяйственной программы Организации Объединенных Наций Абдолрез Аббассиан в интервью ТАСС.

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