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ФАС РФ создаст реестр крупных производителей стройматериалов из-за жалоб на рост цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ создаст реестр крупных производителей основных и вспомогательных строительных материалов, сообщается на сайте службы.
ПРАЙМ
Планируется, что в список войдут компании, работающие на рынках древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.
RT на русском
Отмечается, что в первом полугодии в ФАС поступило более 600 обращений о росте цен на стройматериалы.
РИА Новости
Работа призвана сконцентрировать внимание контрольно-надзорных органов на деятельности производителей, способных оказать влияние на соответствующие товарные рынки.
Finam.Ru

С чего всё началось

"Такой реестр ФАС России планирует создать для рынков древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров", - уточнили
 в пресс-службе ФАС.

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