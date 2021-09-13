Квантуемость гравитации предложили доказать шумом в детекторе гравитационных волн

Существует два подхода к построению такой теории: один основан на том, что квантовую теорию можно получить формальным квантованием ОТО, а другой исходит из того, что теория гравитации должна быть получена из качественно новых объектов, которые могли бы объединить все фундаментальные взаимодействия в «Теорию всего».