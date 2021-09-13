Планируется, что в список войдут компании, работающие на рынках древесных, нерудных и лакокрасочных материалов, цемента, кирпича, газобетона, минеральной ваты, листового стекла, кровельных материалов, битума, первичных полимеров.
Существует два подхода к построению такой теории: один основан на том, что квантовую теорию можно получить формальным квантованием ОТО, а другой исходит из того, что теория гравитации должна быть получена из качественно новых объектов, которые могли бы объединить все фундаментальные взаимодействия в «Теорию всего».
В публикации польского военного эксперта Анджея Найгебауэра для издания Super Express отмечается, что российским военным нужно всего несколько дней для того, чтобы дойти до Варшавы, передает ПолитРоссия.
В учреждении образования «Глубокский государственный профессиональный лицей» при поддержке официального дилера компании Trimble в Республике Беларусь ООО «Технологии земледелия» был открыт Центр точного земледелия.