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Российская газета
Российская газета

ФАС России согласовала производителям цены на два дефицитных онкопрепарата

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала производителям отпускные цены на два дефицитных онкопрепарата - "ломустин" и "азитиоприн". Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ФАС.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

ФАС борется с дефицитом лекарств повышением цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые существенно повысила стоимость двух онкопрепаратов из перечня ЖНВЛП. Предельная отпускная цена ломустина выросла в десять раз, азатиоприна — вдвое.
Коммерсантъ17:45
Подробнее о событии
ТАСС

ФАС согласовала цены производителей на два дефицитных онкопрепарата

ТАСС10:47
Дождь

ФАС повысила цены на онкопрепараты. Зачем это сделали и по кому это ударит?

Дождь08:21
Коммерсантъ

ФАС борется с дефицитом лекарств повышением цен

Коммерсантъ17:45
Lenta.ru

Цены на лекарства от рака повысили в несколько раз

Lenta.ru03:03
URA.Ru

В России выросли цены на лекарства от рака

URA.Ru00:20
РБК

ФАС повысила цены на два онкопрепарата из списка жизненно важных

РБК23:53
Эхо Москвы

«Коммерсантъ»: ФАС повысила стоимость двух жизненно важных препаратов, чтобы справиться с их дефицитом

Эхо Москвы05:06

Авиакомпания «Победа» объявила, что в конце декабря возобновит рейсы в Берлин и Кельн

Полететь в Германию смогут обладатели гражданства ЕС или вида на жительства, пишет издание «Медуза» Ранее авиакомпания S7 начала выполнять чартерные рейсы во Францию, Испанию и Италию, «Аэрофлот» возобновил рейсы в Ниццу.
Авиакомпания «Победа» объявила, что в конце декабря возобновит рейсы в Берлин и Кельн
Эхо Москвы09:31

Немецкий вирусолог назвал истинную причину пандемии

Истинная причина разразившейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2, по мнению ученого, кроется в том, что в Италии, откуда началось распространение COVID-19 по Европе и всему миру, не восприняли опасность новой инфекции всерьез, не оценили риски и не приняли немедленных ограничительных мер.
Российская газета10:48

Владимир Пономарев: Игра Чалова – слезы, почти все легионеры в России валяют дурака

Экс-защитник сборной СССР поделился с «Советским спортом» мнением о нулевой ничьей ЦСКА в Лиге Европы с «Фейенордом» и критике Станислава Черчесова в адрес Федора Чалова.
Советский спорт05:54

Наш космос: 49 лет назад впервые поверхности Марса достиг искусственный космический объект

Стоит отметить, что буквально через несколько дней, 2 декабря 1971 года другая советская АМС «Марс-3» сумела доставить на поверхность Марса спускаемый аппарат методом мягкой посадки.
НИА-Калининград03:09

США поставили Индии БПЛА Predator для ведения разведки на границе с Китаем

США поставили ВМС Индии два многоцелевых беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Predator в первую очередь для разведывательных целей на границе с Китаем в Ладакхе, где сохраняется военная напряженность, а также для контроля в зоне Индийского океана.
Евразия Dailyвчера в 02:13

Молдавия вводит режим ЧП в области здравоохранения до 15 января

«Национальная комиссия по общественному здоровью приняла решение ввести режим чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения в период с 30 ноября до 15 января», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы правительства республики.
RT на русском09:45