ФАС России согласовала производителям цены на два дефицитных онкопрепарата
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала производителям отпускные цены на два дефицитных онкопрепарата - "ломустин" и "азитиоприн". Об этом "Российской газете" сообщили в пресс-службе ФАС.В источнике
С чего всё началось
ФАС борется с дефицитом лекарств повышением цен
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) впервые существенно повысила стоимость двух онкопрепаратов из перечня ЖНВЛП. Предельная отпускная цена ломустина выросла в десять раз, азатиоприна — вдвое.
Коммерсантъ17:45
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