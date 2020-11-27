Немецкий вирусолог назвал истинную причину пандемии

Истинная причина разразившейся пандемии коронавируса SARS-CoV-2, по мнению ученого, кроется в том, что в Италии, откуда началось распространение COVID-19 по Европе и всему миру, не восприняли опасность новой инфекции всерьез, не оценили риски и не приняли немедленных ограничительных мер.