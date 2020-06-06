Цены на лимоны, сахар и гречку после роста в марте-апреле стабилизировались, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. По данным Росстата, в марте цены на лимоны в среднем увеличились на 7,7%, а в апреле — на 151,8%. Однако уже к середине мая розничные цены упали на 45%.

ФАС России сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку

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