Экономика
Экономика сегодняФАС России сообщила о стабилизации цен на лимоны и гречку
Цены на лимоны, сахар и гречку после роста в марте-апреле стабилизировались, сообщила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. По данным Росстата, в марте цены на лимоны в среднем увеличились на 7,7%, а в апреле — на 151,8%. Однако уже к середине мая розничные цены упали на 45%.
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Цены на востребованные из-за COVID-19 продукты вернулись к докарантинному уровню
Lenta.ruвчера в 17:02
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Армия и оружие
Министр обороны Греции заявил о готовности воевать с Турцией
Глава греческого МИДа Никос Дендиас заявил, что Турция пытается присвоить себе суверенные права Греции.
Коммерсантъ вчера в 06:13
Общество
Умерла супруга телеведущего Андрея Норкина Юлия
Москва, 5 июня 2020, 14:42 — REGNUM Телеведущий Андрей Норкин сообщил о кончине своей супруги Юлии.
REGNUM вчера в 07:42
Политика
МИД РФ ответил на высылку российских дипломатов из Чехии
В МИД РФ заявили, что высылка российских дипломатов из Чехии является провокацией, за которую придется ответить, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:20
Политика
Украина передала Берлину предложения по диалогу с Россией по Донбассу
Предложения России по обеспечению прекращения огня в Донбассе передала Украина представителям Германии, сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 5 июня в эфире телеканала «Украина».
ИА Красная Весна вчера в 16:42
Шоу-бизнес
Актера Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище
Народного артиста РФ Михаила Кокшенова похоронят на Новодевичьем кладбище, сообщила в субботу поэтесса Любовь Воропаева.
Интерфакс 04:17
Фигурное катание
Фигуристка Юлия Липницкая празднует свое 22-летие
Юлия покорила всех на чемпионате Европы в сезоне 2013/2014, став самой молодой чемпионкой, а после завоевала «золото» в командном первенстве Олимпиады.
LoginCasino.com вчера в 09:30
Футбол
Вернблум не увидел равных русским в распитии водки
Бывший полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум, ныне защищающий цвета греческого клуба ПАОК, рассказал о своих алкогольных предпочтениях.
ProstoProSport 06:10
Здоровье
В России могут изменить правила медосвидетельствования для водителей
В Минздраве России выступают за введение изменений в правила обязательного медицинского освидетельствования для водителей, ведомство уже подготовило соответствующий проект.
Газета.Ru вчера в 15:37
Религия
Православные отмечают родительскую субботу
В эту субботу, 6 июня, все православные верующие отмечают Вселенскую родительскую субботу — день общецерковного поминовения усопших.
Известия вчера в 21:42
Биатлон
Член правления СБР назвал пять главных проблем российского биатлона
Член правления Союза биатлонистов России Андрей Левунин рассказал, в чем заключаются основные проблемы российского биатлона.
Нева Спорт 03:55
Общество
Delivery Club ответил на сообщения о забастовке курьеров
В Delivery Club ответили на сообщения о забастовке курьеров, отметив, что они связаны с тестом по увеличению зон доставки для пеших сотрудников.
Lenta.ru вчера в 05:39
Киберспорт
FlyToMoon уступила Team Secret и покинула ESL One Birmingham 2020
Спорт-Экспресс 04 июня в 14:06
Экономика
Мэр Новосибирска объяснил, почему город нуждается в поддержке центра
Причины присоединения Новосибирска к обращению Совета Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (АСДГ) к федеральному центру о выделении финансовой поддержки пояснил вице-президент АСДГ, мэр города Анатолий Локоть 5 июня, сообщили в пресс-службе мэрии.
ИА Красная Весна вчера в 03:17
Спорт
Анонсировано дополнение Fallen God для SpellForce III — оно про троллей
Среди особенностей дополнения стоит отметить появление фракции троллей и континента Ургат, а также свежую сюжетную кампанию на 15 часов, финал которой зависит от решений игрока.
Игромания.ру 04:51
Общество
Бумер, кек и лойс. «Яндекс» составил топ новых слов десятилетия
"Яндекс" ко Дню русского языка составил список новых слов, значение которых последние 10 лет искали в Рунете чаще всего.
ТАСС 06:10
Экономика
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru 04:59
Происшествия
Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
Ведомости вчера в 12:54
Общество
Генпрокуратура назвала причину разлива топлива в Норильске
Национальная служба новостей вчера в 10:25
Политика
Северный флот станет пятой военно-административной единицей России
RT на русском вчера в 18:14
Экономика
Эксперты: ралли на американских торговых площадках еще не окончено
Опрошенные ТАСС экономисты полагают, что ралли еще не закончилось и похожие сценарии будут повторятся.
ТАСС вчера в 18:40
Авто
Renault объявил о скидках на свои модели в июне
SpeedMe вчера в 02:22
Финансы
Аналитики допустили доллар по ₽90 в случае второй волны коронавируса
В своем базовом сценарии ЦМАКП ожидает «существенного ослабления рубля» во втором полугодии 2020 года под влиянием нового снижения цен на нефть, сезонного роста внутреннего спроса на валюту (закупки для импорта товаров) и оттока капиталов с развивающихся рынков, в том числе с российского, говорится в новом среднесрочном прогнозе развития российской экономики, подготовленном экспертами.
РБК 03 июня в 11:33
Общество
Строгие ограничения в Москве снимут до 1 июля
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что строгие меры по эпидемиологической безопасности, введенные в Москве в связи с пандемией коронавируса COVID-19, будут сняты к 1 июля.
Газета.Ru 04 июня в 14:21
Политика
Россия рассказала о возможных провокациях НАТО на параде Победы
Россия допускает, что НАТО может предпринять провокационные действия во время парада Победы.
Lenta.ru 06:40
Политика
Трамп распорядился сократить количество войск в Германии
Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону существенно сократить американский контингент в Германии к осени, сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве.
Интерфакс вчера в 15:33
Политика
Путин поручил правительству создать базу генетической информации
Президент Владимир Путин поручил правительству при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создать в стране единую базу генетической информации.
Ведомости 05:54
Общество
Глава UFC думает отправить бойцов на улицы США для наведения порядка
Газета.Ru вчера в 23:10