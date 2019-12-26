В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

с чего всё началось

Цены на ЖКХ в РФ вырастут в среднем на 4% с 1 июля следующего года. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщают «Известия», ссылаясь на Федеральную антимонопольную службу. Наибольший рост цен ожидается в Чечне, где тарифы вырастут на 6,5%.

ФАС предсказала рост тарифов ЖКХ в 2020 году

Хоккей Овечкин в матче с «Каролиной» забросил 24-ю шайбу в сезоне Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 4:2. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу в составе «столичных» на 10-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Ларс Эллер.

Происшествия 2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.

Космос Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5» Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.

Гаджеты Назван самый покупаемый в России смартфон Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.

Политика В США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал, что в США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс.

Авто В Сети опубликованы изображения нового Hyundai Tucson Известно, что компания Hyundai работает над новым поколением Tucson, и дизайнер Аксёнов Никита представил свое видение кроссовера следующей генерации через трехмерный рендеринг.

Общество Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

Технологии Платёжное приложение Mir Pay хотят предустанавливать на гаджеты в РФ Как сообщал NEWS.ru ранее, заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин заявил, что закон, обязывающий продавцов электроники с 1 июля 2020 года устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение, расширит возможности выбора для пользователей и позволит поддержать отечественные компании.

Политика Польский журналист прокомментировал слова Путина о после Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.

Политика «Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.

Армия и оружие Беспилотник ВВС США провёл разведку у границ Крыма Как сообщает телеканал RT со ссылкой на мониторинговый ресурс воздушного движения «Plane Radar», БПЛА ВВС США RQ-4B-40 «Global Hawk» провёл воздушную разведку у границ крымского полуострова.

Происшествия В Киеве под Лукьяновским СИЗО собираются протестующие Под стенами Лукьяновского СИЗО в Киеве собираются протестующие, которые выступают против включения в список обмена удерживаемых лиц, бойцов подразделения «Беркут» находившихся на «майдане» в 2014 году.

Космос Учёные оценили возможность погружать космонавтов в спячку Сообщается, что учёные проработали конструкцию и дизайн космического корабля для погружённого в спячку экипажа, продумали энергопотребление, логистику и защиту от радиации.