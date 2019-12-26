Экономика
Политика СегодняФАС предсказала рост тарифов ЖКХ в 2020 году
Цены на ЖКХ в РФ вырастут в среднем на 4% с 1 июля следующего года. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщают «Известия», ссылаясь на Федеральную антимонопольную службу. Наибольший рост цен ожидается в Чечне, где тарифы вырастут на 6,5%.
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с чего всё началось
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).Известия25 декабря в 16:17
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Хоккей
Овечкин в матче с «Каролиной» забросил 24-ю шайбу в сезоне
Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 4:2. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу в составе «столичных» на 10-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Ларс Эллер.
Хоккей
Сборная России на старте молодёжного чемпионата мира проиграла Чехии
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Иван Игнатьев из ФК «Краснодар» переходит в «Рубин»
28 декабря появилась информация о том, что Иван Игнатьев из ФК «Краснодар» переходит в казанский клуб «Рубин».
Происшествия
2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США
В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
Космос
Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель «Чанчжэн-5»
Центр космических запусков Вэньчан (провинция Хайнань, юг КНР) в пятницу запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5", которую в будущем планируется использовать для китайской лунно-марсианской программы.
Гаджеты
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Средний чек за год увеличился на шесть процентов — до 16,5 тысячи рублей. Самой продаваемой моделью уходящего года стал Samsung Galaxy A50.
Общество
Путин подписал закон о повышении МРОТ
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Политика
МИД России объяснил, чем будет заниматься новый департамент
В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент, указ о создании которого подписал российский президент Владимир Путин.
Политика
В США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс
Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор рассказал, что в США поддерживают идею ввести миротворцев ООН в Донбасс.
Авто
В Сети опубликованы изображения нового Hyundai Tucson
Известно, что компания Hyundai работает над новым поколением Tucson, и дизайнер Аксёнов Никита представил свое видение кроссовера следующей генерации через трехмерный рендеринг.
Экономика
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Опрошенные "Главредом" экономисты — Сергей Фурса, Олег Соскин, Тарас Загородний, Виктор Суслов и Владимир Лановой — не сошлись во мнениях, насколько выгодно Украине сотрудничество с МВФ.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Общество
Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры
Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
Технологии
Платёжное приложение Mir Pay хотят предустанавливать на гаджеты в РФ
Как сообщал NEWS.ru ранее, заместитель руководителя ФАС РФ Анатолий Голомолзин заявил, что закон, обязывающий продавцов электроники с 1 июля 2020 года устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение, расширит возможности выбора для пользователей и позволит поддержать отечественные компании.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» надеется подписать Эриксена летом
«Манчестер Юнайтед» готов ждать до конца сезона, чтобы подписать датского полузащитника «Тоттенхэм Хотспур» Кристиана Эриксена, утверждает The Telegraph.
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа
Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Общество
Омичи находят в новогодних ёлках жуков
Общество
«Роскосмос» намерен выполнить около 50 космических пусков в 2020 году
«Роскосмос» заявил о намерении осуществить около 50 космических пусков в 2020 году. В 2019 году было проведено 25 пусков.
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США провёл разведку у границ Крыма
Как сообщает телеканал RT со ссылкой на мониторинговый ресурс воздушного движения «Plane Radar», БПЛА ВВС США RQ-4B-40 «Global Hawk» провёл воздушную разведку у границ крымского полуострова.
Общество
Где расположены эрогенные зоны разных знаков зодиака
Звезды подскажут, как доставить партнеру незабываемое удовольствие. Знак зодиака может многое рассказать о своем представителе.
Происшествия
В Киеве под Лукьяновским СИЗО собираются протестующие
Под стенами Лукьяновского СИЗО в Киеве собираются протестующие, которые выступают против включения в список обмена удерживаемых лиц, бойцов подразделения «Беркут» находившихся на «майдане» в 2014 году.
Фигурное катание
Фигуристка Евгения Медведева снялась с чемпионата России
Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с национального первенства, которое проходит в Красноярске.
Армия и оружие
На Западе оценили форсаж российского Ту-22М3
Редактор портала The Aviationist Давид Ченчиотти (David Cenciotti) изучил видео взлета бомбардировщика Ту-22М3 и оценил процесс запуска двигателя НК-25.
Космос
Учёные оценили возможность погружать космонавтов в спячку
Сообщается, что учёные проработали конструкцию и дизайн космического корабля для погружённого в спячку экипажа, продумали энергопотребление, логистику и защиту от радиации.
Кино
Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика
На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Политика
Мадуро назвал президента Колумбии Дуке врагом Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал президента Колумбии Ивана Дуке национальным врагом, сообщат El Nacional.