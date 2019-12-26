В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

с чего всё началось

Согласно планам, с июля оплата за полученные коммунальные услуги в среднем по стране повысится на 4%. В РФ тарифы ЖКХ повышаются каждый год, поэтому правительством устанавливается определённый «порог»с учётом инфляции, превышать который не может ни один из субъектов.

ФАС: В России в 2020 году вырастут тарифы ЖКХ

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