Общество
ToDay News UfaВ 2020 году тарифы ЖКХ опять вырастут
В уходящем году тарифы повышались дважды, благодаря росту НДС на 2%. В регионах цены на некоторые коммунальные услуги могут различаться, однако они не должны быть выше индексов, установленных законодательством.
Читать в источнике
Оценить2448
с чего всё началось
В 2020 году в среднем по России плата за коммунальные услуги вырастет на 4%. Цены повысятся 1 июля, в дальнейшем индексация тарифов будет происходить раз в год, сообщили "Известиям" в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).Известия25 декабря в 16:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 09:27, Ашберн
Общество
В Минске начался очередной митинг против интеграции с Россией
Очередная акция протеста против интеграции с Россией началась в Минске.
Происшествия
Житель Подмосковья погиб от взрыва петарды
Происшествия
В Иркутской области два ребенка погибли в результате пожара
В селе Хомутово в Иркутской области два ребенка погибли из-за пожара в частном двухквартирном доме.
Политика
Задержанный на Украине севастополец вернулся в РФ при обмене пленными
Житель Севавтосоля Степан Резуник, который был задержан украинскими силовиками по подозрению в участии в крымском народном ополчении, возвращается домой после обмена пленными, который был совершен в Донбассе, 29 декабря.
Общество
В Роспотребнадзоре рассказали, как вернуть деньги за билеты
Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке и возврату билетов на зрелищно-развлекательные предприятия.
Единоборства
Емельяненко прокомментировал свою победу над Джексоном
Российский боец Федор Емельяненко прокомментировал свою победу над американцем Куинтоном Джексоном на турнире Bellator в Японии.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Политика
Козак рассказал об ответе России на санкции США против СП-2
Россия ответит на санкции США против газопровода «Северный поток – 2» взвешенно и адекватно.
Фигурное катание
Определен состав сборной РФ по фигурному катанию на чемпионате Европы
Двукратная чемпионка России Анна Щербакова, победительница финала взрослого Гран-при Алена Косторная и двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова включены в состав сборной России на чемпионат Европы.
Происшествия
Прикованное к кровати тело девушки нашли в московской гостинице
В гостинице в центре Москвы было найдено тело девушки. Об этом 28 декабря сообщает Telegram-канал «112».
Шоу-бизнес
Евгений Петросян: «Понял, что не могу уже больше молчать»
Авто
Экс-ведущий Top Gear объяснил низкое качество российских авто
Спорт
Лыжница Непряева взяла бронзу в спринте на «Тур де Ски»
Российская лыжница Наталья Непряева показала третий результат в спринте свободным стилем в рамках лыжной многодневки "Тур де Ски", который проходит в швейцарском Ленцерхайде.
Общество
Портал Госуслуги открыл персональные данные более 28 тыс. человек
В интернете в открытом доступе оказались персональные данные пользователей сайта Госуслуг одного из регионов страны, об этом 29 декабря сообщает «Коммераснтъ».
Гаджеты
Стало известно, когда представят новую модель сверхпопулярной линейки умных часов Amazfit Bip
Несколько дней назад стало известно, что компания Huami готовится представить умные часы Amazfit Bip S, которые придут на смену очень популярной модели Bip.
Общество
В 20 городах Украины снизят тарифы на отопление
Власти 20 городов Украины приняли решение о корректировке тарифов на отопление, что позволит уменьшить стоимость коммунальных платежей для населения, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.
Политика
Путин рассказал, как строили Крымский мост
Мост в Крым строили с использованием новейших технологий, поэтому удалось достичь результата, заявил президент Владимир Путин.
Происшествия
У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
Культура
Скончался народный артист России Константин Юченков
Народный артист РФ и ведущий актер Тверского академического театра драмы Константин Юченков скончался на 73-м году жизни, о чем сообщает телеканал РЕН-ТВ со ссылкой на пресс-службу правительства региона.
Игры
Take-Two подала в суд на авторов ремастера Red Dead Redemption
Take-Two Interactive, которая владеет Rockstar Games, подала иск на создателей ремастера первой части Red Dead Redemption за нарушение авторских прав.
Здоровье
Эксперты развеяли миф о необходимости выпивать два литра воды в день
Специалисты развеяли миф о норме употребления двух литров воды в день и рассказали, как определить необходимый индивидуальный дневной объем жидкости и пить ее правильно.
Политика
Посла России вызвали в польский МИД после слов Путина об антисемитизме
Российский посол в Польше Сергей Андреев сообщил, что был вызван в МИД Польши после слов президента России Владимира Путина, который назвал польского дипломата 30-х годов Юзефа Липского «антисемитской свиньёй» и «сволочью».
Единоборства
Отец Хабиба: «В обмене Фергюсон упадет раньше»
«Думаю, в первом-втором раунде можно попробовать в стойке уронить, потому что в обмене Фергюсон упадет раньше», - заявил Нурмагомедов-старший.
Шоу-бизнес
Годовалую дочь Анастасии Заворотнюк впервые вывели на публику
Известный российский фигурист Петр Чернышев вышел на лед с годовалой дочерью Милой, рожденной в браке со своей супругой актрисой Анастасией Заворотнюк.
Политика
Украинский министр сообщил о начале подписания документов по транзиту
Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанных с транзитом газа после 1 января.
Хоккей
Капитан канадцев извинился за поведение во время гимна России на МЧМ
Шоу-бизнес
Мама Тимати прокомментировала видео, где внучка облизывает её ногу
Симона Юнусова, мать хип-хоп-исполнителя Тимати, комментируя скандал с видео, на котором внучка Алиса сосёт её палец, объяснила, почему так поступила.