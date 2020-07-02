Экономика

56orb.ru56orb.ruФАС: цена на бензин растет в пределах инфляции, скачков нет

Повышение спроса было кратковременным, сейчас ситуация нормализуется, пишет rns.online. При этом отмечается, что розничные цены выросли незначительно, в пределах инфляции.
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Стоимость бензина в рознице растет в пределах инфляции, — уверяет Федеральная антимонопольная служба

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Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

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Со статс-секретарем - заместителем министра науки и высшего образования Мариной Лукашевич, проводятся следственные действия, этим занимаются правоохранительные органы, а министерство "оказывает со своей стороны все необходимое содействие", сообщили в пресс-службе ведомства.
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Ликвидировать несколько нарколабораторий, конфисковать крупные партии наркотиков, предотвратить десятки убийств, похищений и вооруженных нападений удалось полиции Нидерландов в результате перехвата 20 миллионов зашифрованных сообщений.
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Путин выразил соболезнования Хабибу в связи с кончиной его отца

Президент России Владимир Путин позвонил бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову и выразил соболезнования в связи с кончиной его отца Абдулманапа Нурмагомедова, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
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Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря

Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
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Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США

Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
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Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
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В Тюменской области продлён режим повышенной готовности

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Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
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Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских

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Козак прилетел в Берлин для обсуждения урегулирования на Донбассе

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Гран-при Австрии. Хэмилтон был лучшим в первой практике

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