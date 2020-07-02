Экономика
56orb.ruФАС: цена на бензин растет в пределах инфляции, скачков нет
Повышение спроса было кратковременным, сейчас ситуация нормализуется, пишет rns.online. При этом отмечается, что розничные цены выросли незначительно, в пределах инфляции.
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Политика
Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России
Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
REGNUM 09:31
Политика
Путин заявил, что безработица с начала пандемии немного подросла
Президент России Владимир Путин заявил, что безработица в стране с начала пандемии коронавируса немного подросла.
Газета.Ru 09:26
Происшествия
Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил о невиновности своего клиента в смертельном ДТП в центре Москвы.
Ведомости 07:34
Происшествия
С замминистра науки Мариной Лукашевич начались следственные действия
Со статс-секретарем - заместителем министра науки и высшего образования Мариной Лукашевич, проводятся следственные действия, этим занимаются правоохранительные органы, а министерство "оказывает со своей стороны все необходимое содействие", сообщили в пресс-службе ведомства.
Интерфакс 11:16
Общество
В Нидерландах взлом зашифрованных сообщений привел к крупным арестам
Ликвидировать несколько нарколабораторий, конфисковать крупные партии наркотиков, предотвратить десятки убийств, похищений и вооруженных нападений удалось полиции Нидерландов в результате перехвата 20 миллионов зашифрованных сообщений.
ИА Красная Весна 06:25
Космос
Нижегородцы смогут увидеть парад планет в ночь на воскресенье
Pro Город НН 10:57
Единоборства
Путин выразил соболезнования Хабибу в связи с кончиной его отца
Президент России Владимир Путин позвонил бойцу Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибу Нурмагомедову и выразил соболезнования в связи с кончиной его отца Абдулманапа Нурмагомедова, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря главы российского государства Дмитрия Пескова.
Газета.Ru 11:03
Хоккей
ЦСКА стал чемпионом России по хоккею
Федерация хоккея России (ФХР) объявила ЦСКА чемпионом России сезона 2019/20. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
РБК 06:52
Общество
Клиенты Сбербанка смогут оплатить кофе одним взглядом
Сбербанк и Visa запустят в сети кафе Prime услугу по биометрической оплате покупок - клиенту будет достаточно только посмотреть в камеру терминала.
Интерфакс 04:48
Технологии
WhatsApp запускает пять новых функций
Компания Facebook объявила, что в принадлежащем ей мессенджере WhatsApp появится пять новых функций.
Ruposters.ru 08:18
Религия
Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря
Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
Lenta.ru 06:19
Политика
Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США
Президент России Владимир Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ-сообщества на фасаде здания посольства США в Москве 24 июня.
RT на русском 09:39
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Культура
В Москве умер старейший актер театра Российской армии Александр Петров
Телеканал Санкт-Петербург 10:35
Футбол
Месси решил покинуть «Барселону» в 2021 году
Vprognoze.ru 04:11
Общество
В Тюменской области продлён режим повышенной готовности
Тюмень, 3 июля 2020, 18:02 — REGNUM В Тюменской области продлён режим повышенной готовности до 21 июля.
REGNUM 11:02
Общество
Голландская прокуратура удовлетворена решениями судьи по делу MH17
Голландская прокуратура удовлетворена вынесенными в пятницу решениями по делу о крушении Boeing на Украине в июле 2014 года.
ТАСС 10:49
Экономика
Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам
Москва, 2 июля 2020, 17:07 — REGNUM Крупнейший российский банк — Сбербанк — снизил ставки базовых рублевых вкладов.
REGNUM вчера в 10:07
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Происшествия
В МВД наказали командира роты из-за одинаковых жетонов у полицейских
«За нарушение требований должностного регламента дисциплинарное взыскание объявлено командиру роты 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по городу Москве», — сообщили в ведомстве.
РБК вчера в 16:14
Политика
Козак прилетел в Берлин для обсуждения урегулирования на Донбассе
Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин для участия во встрече в "нормандском формате", сообщили в посольстве России в ФРГ.
Деловое.ТВ 08:13
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина стала участницей онлайн-шоу Максима Галкина
Известная отечественная певица Надежда Бабкина стала гостьей шоу Максима Галкина.
ИнфоСМИ 06:26
Наука
Сосудистым заболеванием может являться коронавирус, а не респираторным
Затрудненное дыхание, кашель и лихорадка являются основными симптомами коронавирусной инфекции, однако в тяжелой форме к заболеванию прибавляются непонятные сгустки крови, повреждения внутренних органов и острая почечная недостаточность.
Live24 01 июля в 06:39
Экономика
В России усилят контроль за наличными средствами компаний
В России введут серьезный контроль за операциями юридических лиц с наличными средствами.
Компания вчера в 23:59
Политика
В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД
Замглавы Минобороны РФ Александр Фомин прокомментировал воспоминания бывшего советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона о переговорах по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), отметив, что его оценки существенно искажают реальные события.
РИА Новости 09:50
Игры
DiRT 5 на PlayStation 5 также будет иметь режим со 120 FPS
DiRT 5 выходит 9 октября на PS4, Xbox One и РС.
Игромания.ру 09:54
Кино
Большой фестиваль мультфильмов стартовал в онлайн-формате
Киноафиша России 09:44
Автоспорт
Гран-при Австрии. Хэмилтон был лучшим в первой практике
В Шпильберге стартовал первый в нынешнем сезоне этап "Формулы-1" Гран-при Австрии.
Вести.Ru 07:32