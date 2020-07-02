Энергетика

56orb.ru56orb.ruФАС: цена на бензин растет в пределах инфляции, скачков нет

Повышение спроса было кратковременным, сейчас ситуация нормализуется, пишет rns.online. При этом отмечается, что розничные цены выросли незначительно, в пределах инфляции.
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Экономика

Япония намерена полностью отказаться от ТЭЦ, работающих на угле

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хироси Кадзияма заявил, что власти страны рассматривают возможность полного отказа от эксплуатации ТЭЦ, работающих на угольном сырье, ради сохранения окружающей среды, передает РИА "Новости".
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Энергетика

Оптовая цена на бензин Аи-95 на бирже обновила рекорд

Оптовая цена бензина марки «Премиум-95» на торгах петербургской международной товарно-сырьевой биржи обновила рекорд в третий раз за неделю и достигла показателя в 58,445 тыс. рублей за тонну — это на 1,1% выше предыдущего значения.
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Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
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В Дагестане простились с Абдулманапом Нурмагомедовым

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Политика

Путин прокомментировал вывешивание флага ЛГБТ на здании посольства США

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Политика

Козак заявил об отсутствии прорыва в переговорах по Украине

Берлин, 4 июля 2020, 01:21 — REGNUM На переговорах политических советников глав государств «нормандской четверки» (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине не удалось добиться прорыва по украинскому вопросу, заявил 4 июля журналистам заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.
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Политика

Глава НАО заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью

Глава Ненецкого автономного округа (НАО) Юрий Бездудный заявил об отказе объединять регион с Архангельской областью.
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Происшествия

Собчак объяснила отказ Ефремова признать вину в ДТП

Телеведущая и бывший кандидат в президенты России Ксения Собчак прокомментировала сообщение о том, что актер театра и кино Михаил Ефремов заявил о своей невиновности в смертельном дорожно-транспортном происшествии на Смоленской площади в Москве в центре Москвы.
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Политика

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Информация об опасном сближении самолетов авиакомпаний S7 и Emirates в небе над Ростовом-на-Дону является преувеличением.
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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля.
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Сенат США одобрил законопроект о санкциях против Китая из-за Гонконга

Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила санкции против Китая из-за того, что Пекин принял закон о национальной безопасности Гонконга.
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Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
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Сторонники лишенного сана священника пригрозили захватом монастыря

Сторонники лишенного сана священника Сергия (Николая Романова) пригрозили захватить Среднеуральский монастырь и потребовали привести к ним участников заседания Церковного суда, в том числе владыку Кирилла, митрополита Екатеринбургского и Верхотурского.
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Футбол

Брянское «Динамо» подписало двух новичков и близко к соглашению с вратарем

Новичок ФНЛ брянское «Динамо» заключило контракты с защитником Игорем Хаймановым и полузащитником Александром Джумаевым.
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Общество

В ВОЗ назвали «обнадёживающий» препарат против коронавируса

Обнадеживающие результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только "Ремдесивир", заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумия Сваминатан.
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Бизнесмена из «списка Титова» Зотова отпустят под подписку о невыезде

Бывшему директору компании «ТрансФин-М» Дмитрию Зотову изменили меру пресечения на подписку о невыезде, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 11 млн

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 11 млн человек.
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Политика

В ЕС объяснили критерии открытия границ на фоне ситуации с COVID-19

Как пояснили в Еврокомиссии, при определении списка стран учитывались такие показатели, как количество новых случаев коронавируса, тенденция на стабилизацию или спад заболеваемости, а также возможности по противостоянию COVID-19, в том числе тестирование, отслеживание контактов, лечение и предоставление статистики.
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В результате взрыва на фабрике фейерверков в турецкой провинции Сакарья погибли четыре человека.
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Асмус анонсировала выход сериала по мотивам скандального «Текста»

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Назван сок, способный нормализовать давление у гипертоников

По мнению британских медиков, одним из самых простых и полезных средств для повышения артериального давления является вишневый сок.
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«Замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК», — сказал собеседник ТАСС.
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Политика

В Минобороны прокомментировали слова Болтона о переговорах по ДРСМД

Замминистра обороны России генерал-полковник Александр Фомин заявил, что бывший советник американского президента по нацбезопасности Джон Болтон искажает в своих воспоминаниях информацию о переговорах с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Киберспорт

Студия Ubisoft официально представила шутер Hyper Scape

Студия Ubisoft провела официальную презентацию нового шутера Hyper Scape.
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Ролик представляет собой мозаику изображений, которые смонтировали так, чтобы получилась визуализация полета аппарата над кратером.
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