Повышение спроса было кратковременным, сейчас ситуация нормализуется, пишет rns.online. При этом отмечается, что розничные цены выросли незначительно, в пределах инфляции.

ФАС: цена на бензин растет в пределах инфляции, скачков нет

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