Энергетика
56orb.ruФАС: цена на бензин растет в пределах инфляции, скачков нет
Повышение спроса было кратковременным, сейчас ситуация нормализуется, пишет rns.online. При этом отмечается, что розничные цены выросли незначительно, в пределах инфляции.
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Стоимость бензина в рознице растет в пределах инфляции, — уверяет Федеральная антимонопольная служба
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В Киеве в результате массовой драки со стрельбой пострадали три человека. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Киева.
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