Энергетика

9111.ru9111.ruРоссиянам пообещали снижение цен на бензин

Цены на бензин и дизельное топливо в России снизятся к концу года, а их годовой рост не превысит пределов инфляции, пишет Российская газета со ссылкой на главу ФАС Игоря Артемьева. Он напомнил о специальной компенсации из бюджета в случае резкого повышения мировых цен на нефть.
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