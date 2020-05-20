Экономика
КоммерсантъФАС: цены на маски в России стабилизировались
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса. Ранее спрос на средства защиты увеличился на фоне введения в некоторых регионах масочного режима.
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Политика
США отправили в Россию аппараты ИВЛ
РИА Новости 14:16
Хоккей
ЧМ по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, а не в России
Чемпионат мира по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, передает Iltalehti. Напомним, право на проведение турнира было отдано России.
Газета.Ru 11:58
Гаджеты
Смартфоны Honor и Huawei перейдут на процессоры MediaTek
MediaTek является давним партнером Honor, поэтому компания собирается использовать ее 5G процессоры и в дальнейшем.
МонаВиста 13:49
Здоровье
898 новых случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье
За все время в Подмосковье было выявлено 3 165 случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области.
Городские вести (Лосино-Петровский) вчера в 11:31
Космос
Получены четкие снимки рождения планет в облаке вокруг далекой звезды
Астрономы наблюдают за системой PDS 70 с большим интересом, и телескоп VLT Южной европейской обсерватории (ESO) уже получил прямые снимки формирующихся в ней газовых гигантов PDS 70b и PDS 70с.
Naked Science вчера в 03:11
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире
Всемирная организация здравоохранения сообщила в среду, что за прошедшие сутки в мире зарегистрировала самое большое число заражений коронавирусом с момента начала пандемии.
Интерфакс 15:04
Общество
На портале госуслуг появился сервис по выплатам на детей от 3 до 7 лет
Отдельный сервис для оформления выплаты на детей от 3 до 7 лет заработал на едином портале государственных услуг, сообщает пресс-служба Минкомсвязи.
Российская газета 14:19
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Кино
Флешмоб дня: В Twitter перерисовывают Сейлор Мун в разных стилях
Среди работ попадаются самые разнообразные стили и варианты — от аниме до причудливых идей вроде змеи, Донки Конга, Хэнка из сериала "Царь горы" или Думслеера из игры "Doom".
КиноПоиск 11:01
Авто
К 2026 году АвтоВАЗ представит 17 новых моделей
В период с 2020 по 2026 годы «АвтоВАЗ» планирует выпустить 10 новых моделей и 7 рестайлинговых.
Автоновости дня вчера в 08:54
Футбол
Далер Кузяев намерен уехать в Европу
Футболист петербургской команды твёрдо настроен уехать в европейский чемпионат этим летом.
Чемпионат 15:14
Общество
Пользователям «Социального мониторинга» выписали штрафов более чем на 200 млн рублей
В системе «Социальный мониторинг», которая контролирует передвижения больных коронавирусом и ОРВИ, зарегистрировано более 60 000 пользователей, сообщил «Ведомостям» руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
Ведомости 10:35
Кино
«Оскар-2021» могут перенести из-за коронавируса
Из-за продолжающейся эпидемии коронавируса церемонию вручения премии «Оскар» в 2021 году могут перенести.
Псковское агентство информации 03:53
Происшествия
Три человека задержаны после стрельбы на юго-востоке Москвы
Правоохранители задержали трех человек, которые могут быть причастны к ранению из травматического оружия на юго-востоке Москвы.
Газета.Ru 15:42
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Происшествия
В четырехэтажном доме в Саратовской области рухнула лестница
«Поступила информация о том, что в Саратовской области по адресу: г. Энгельс, Летный городок, д. 35 — произошло обрушение двух лестничных маршей между вторым и третьим, третьим и четвертым этажами»,— говорится в сообщении МЧС.
Коммерсантъ 01:42
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые поделилась снимками из роддома
Лера Кудрявцева по случаю своего дня рождения поделилась серией снимков, которые раньше не видели свет.
7Дней.ру вчера в 02:00
Происшествия
Истребитель F-35A разбился в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II разбился на авиабазе Эглин (штат Флорида, США), летчик выжил.
ТАСС 06:49
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости 13:24
Музыка
Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»
Культуромания 09:13
Политика
В Думу внесли проект о разрешении ввоза дефицитных санкционных товаров
«Меры воздействия (противодействия), предусмотренные п. 2 ст. 2 настоящего федерального закона, не применяются в отношении жизненно необходимых товаров, которые являются дефицитными или аналоги которых не производятся в Российской Федерации», — говорится в законопроекте.
РБК 14:41
Здоровье
В Дагестан прибыла группа врачей для помощи в борьбе с коронавирусом
Махачкала, 20 мая 2020, 21:52 — REGNUM Группа из шести врачей прибыла для оказания помощи в борьбе с коронавирусной инфекцией в Дагестан.
REGNUM 14:52
Культура
Программу Михалкова «Бесогон» снова сняли с эфира
Ранее сообщалось о том, что этот выпуск был снят с эфира – на следующий день после показа, состоявшегося 1 мая.
Новые Известия вчера в 08:05
Футбол
СМИ: Футболист «Краснодара» Сулейманов в мае переболел коронавирусом
Как сообщает «Чемпионат», самим коронавирусом игрок переболел в мае.
RT на русском 15:07
Общество
У Мосгорсуда требуют полной блокировки YouTube в России
5 июня Мосгорсуд рассмотрит иск против Google (владеет видеохостингом YouTube), поданный компанией Ontarget, разработчиком онлайн-тестов для подбора персонала.
Вести.Ru 01:20
Экономика
Куратор «дочек» и имущества РЖД уйдет в отставку
Заместитель генерального директора РЖД Андрей Старков, который курирует вопросы управления и распоряжения имуществом, в конце мая уйдет в отставку.
РБК 13:47
Кино
Тюменский фильм «Взрослые дети» выйдет на экраны летом 2020 года
По словам одного из создателей Андрея Басова, премьера "Взрослых детей" планируется летом 2020 года.
Вслух.Ру 02:49
Общество
В США потребовали от Китая вложить $9 трлн в борьбу с коронавирусом
Госсекретарь США Майкл Помпео считает, что Китай должен вложить в борьбу с новым коронавирусом более 9 триллионов долларов.
Московский Комсомолец 13:55
Происшествия
Организатор убийства Галины Старовойтовой ходатайствовал об УДО
Аргументы и Факты 09:01
Гаджеты
Процессор Intel Core i9-10900K разогнали до 7,7 ГГц
Megaobzor.com 14:44