Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса. Ранее спрос на средства защиты увеличился на фоне введения в некоторых регионах масочного режима.

ФАС: цены на маски в России стабилизировались

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