Экономика
КоммерсантъФАС: цены на маски в России стабилизировались
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса. Ранее спрос на средства защиты увеличился на фоне введения в некоторых регионах масочного режима.
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Автоматически обработаны 7223 источника, обновлено в 19:29, Ашберн
Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
РИА Новости 13:24
Политика
Спецслужбы Ирака объявили о задержании возможного главаря ИГ
Иракские спецслужбы объявили о задержании одного из лидеров террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) Абдель Насера Кардаша (Абу Ибрахима Аль-Хашими Аль-Курейши), сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария».
Коммерсантъ 18:35
Происшествия
В Москве задержаны участники конфликта со стрельбой у Южного порта
Трое предполагаемых участников конфликта со стрельбой у Южного порта задержаны в Москве.
Российская газета 15:25
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Шоу-бизнес
Тодоренко отдала награду «Женщина года» лишившейся кистей рук Грачевой
Телеведущая Регина Тодоренко отправила свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, которой бывший муж из ревности отрубил кисти рук.
Газета.Ru вчера в 18:38
Общество
В Подмосковье военным дали квартиры в металлических контейнерах
Военные в Наро-Фоминском районе в Подмосковье получили служебные квартиры в домах, которые выглядят как металлические контейнеры.
URA.Ru 01:09
Общество
В России туризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
В России с 1 июня начнется поэтапный выход из карантина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Ростуризма Зарину Догузову.
Горобзор.ру 05:34
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
Москвичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости.
Газета.Ru 12:26
Общество
Суд в США разрешил разрезать «Титаник» для извлечения радиопередатчика
Федеральная судья американского штата Вирджиния разрешила частной компании RMS Titanic Inc. извлечь из обломков затонувшего в 1912 году судна «Титаник» радиопередатчик.
Известия 09:07
Экономика
Эксперты ожидают роста производства свинины до 9%
Говоря о производстве всех видов мяса в России, аналитики НКР прогнозируют рост производства в ближайшие два года, несмотря на девальвацию рубля и снижение располагаемых доходов населения.
ТАСС 17:19
Космос
Пожар возник на испытании прототипа корабля Starship Илона Маска
Starship Маска сможет доставить до 100 человек на Луну и Марс Аналогичный инцидент произошел с прототип космического корабля Starship во время испытаний в феврале.
РЕН ТВ вчера в 15:01
Шоу-бизнес
Яна Рудковская рассказала, сколько она зарабатывает на Instagram
Известный продюсер Яна Рудковская, жена двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, рассказала, сколько зарабатывает в год благодаря продаже рекламы в социальных сетях.
Спорт-Экспресс 07:35
Хоккей
ЧМ по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, а не в России
Чемпионат мира по хоккею 2023 года может пройти в Швейцарии, передает Iltalehti. Напомним, право на проведение турнира было отдано России.
Газета.Ru 11:58
Шоу-бизнес
Павел Прилучный задолжал коммунальщикам и проиграл суд
Экспресс газета 04:45
Здоровье
Рост пневмоний на Сахалине в 1,5 раза объясняют обязательными КТ-исследованиями
В Сахалинской области в январе-апреле 2020 года произошел аномальный рост числа выявленных внебольничных пневмоний.
Сахалин.Инфо 18:40
Происшествия
Суд в четверг приступит к рассмотрению дела о катастрофе SuperJet в Шереметьево
ПРАЙМ 17:25
Общество
Власти протестируют способ сокращения конфликтов с жителями из-за строек
В прошлом году в России было несколько громких градостроительных конфликтов — например, протесты против строительства храма в сквере у Театра драмы в Екатеринбурге и против бетонирования набережной в Вологде.
РБК 17:00
Здоровье
9 новых случаев коронавируса выявлено в Амурской области
Мероприятия по медицинскому наблюдению и лабораторному обследованию на новую коронавирусную инфекцию проводятся в отношении 795 человек, бывших в контакте с заболевшими.
Телепорт вчера в 04:36
Экономика
Четыре из пяти пунктов пропуска в Приморье были выкуплены государством
Из пяти пунктов в федеральную собственность перешли только четыре, да и те с отставанием от графика.
Konkurent.ru 19:15
Футбол
«Ливерпуль» провёл первую тренировку после карантина
Евро-футбол.ру 10:39
Общество
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса
За первой волной пандемии по всему миру может последовать вторая, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
РИА Новости 16:22
Армия и оружие
ЛНР и ДНР привели войска в полную боеготовность
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела подразделения в полную боевую готовность, заявил официальный представитель оборонного ведомства Яков Осадчий.
РИА Новости 10:05
Происшествия
Жителя Камчатки отправили в психлечебницу за клевету на полицейского
Житель Петропавловска-Камчатского, уличенный в клевете на полицейского, пройдет принудительное лечение в психдиспансере, сообщили агентству «КАМЧАТКА-ИНФОРМ» в СУ СКР по Камчатскому краю.
Камчатка-Информ 18:51
Общество
Найденным в челябинском лесу иномаркам нашли применение
Накануне местный новостной портал 74.ru сообщил, что один из его читателей обнаружил в лесу, неподалеку от озера Смолино, порядка 25 новых автомобилей Toyota Camry — они стоят под открытым небом на территории областного центра реабилитации.
РИА Новости 07:33
Здоровье
В Краснодаре могут продлить режим карантина после 23 мая
Глава кубанской столицы Евгений Первышов сообщил, что, если количество вновь выявленных случаев коронавирусной инфекции в городе будет и дальше расти, ограничительные меры будут продлены и после 23 мая.
Коммерсантъ Краснодар 10:07
Общество
Пользователям «Социального мониторинга» выписали штрафов более чем на 200 млн рублей
В системе «Социальный мониторинг», которая контролирует передвижения больных коронавирусом и ОРВИ, зарегистрировано более 60 000 пользователей, сообщил «Ведомостям» руководитель департамента информационных технологий Москвы Эдуард Лысенко.
Ведомости 10:35