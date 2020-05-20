Экономика
КоммерсантъФАС: цены на маски в России стабилизировались
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса. Ранее спрос на средства защиты увеличился на фоне введения в некоторых регионах масочного режима.
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отмечает стабилизацию цен на медицинские маски и снижение ажиотажного спроса, заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский в ходе пресс-конференции "Антимонопольный контроль за ценами на продукты".ТАСС07:15
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Общество
Свердловский губернатор пригрозил лишить «Красное и белое» лицензии
Екатеринбург, 20 мая 2020, 17:03 — REGNUM Сеть алкомаркетов «Красное и белое» может быть лишена лицензии.
REGNUM 10:03
Общество
«Роснефть» подала в суд на РБК
В компании отмечают, что утверждение РБК ввело в заблуждение общественность, регуляторов и представителей рынка, а также «намеренно исказило истинную суть сделки» по продаже венесуэльских активов «Роснефти».
Ведомости 06:12
Здоровье
51,1% заразившихся коронавирусом нижегородцев проживает в районах
Подтвержденные случаи заражения коронавирусом зафиксированы во всех 52 районах и городских округах Нижегородской области, включая Нижний Новгород, по данным на 18 мая 2020 года.
Нижний сейчас 18 мая в 04:22
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Общество
Онищенко призвал открыть кафе в России
«Кафе, которые имеют площадки на улице, должны вести деятельность с соблюдением обязательной социальной дистанции, может работать каждый третий столик, собираться за ним могут не более двух человек», — отметил Онищенко.
БИЗНЕС Online 08:40
Общество
Онищенко назвал неэтичным поступок тульской медсестры
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в интервью "Вечерней Москве" назвал неэтичным поступок тульской медсестры, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 10:59
Политика
Власти Венгрии запретили смену пола
Парламент Венгрии проголосовал за запрет менять людям пол, указанный при рождении в документах, что вызвало панику среди защитников ЛГБТ-сообщества, пишут СМИ.
Взгляд.ру 10:52
Шоу-бизнес
Елена Степаненко опубликовала архивный снимок в леопардовых лосинах
На архивном кадре Степаненко позирует фотографу в желтом свитере и леопардовых лосинах.
MedikForum.ru 09:48
Армия и оружие
Шойгу рассказал о наибольшей угрозе для безопасности России
Шойгу отметил, что с начала года в регионе уже провели более 30 учений и сейчас идет подготовка к совместным маневрам Балтийского флота и 6-й армии.
Вести.Ru 09:50
Экономика
Всемирный банк предрек 60 млн человек нищету из-за коронавируса
Около 60 млн человек по всему миру могут оказаться в состоянии крайней нищеты из-за пандемии коронавируса, сообщил президент Всемирного банка Дэвид Мэлпас в ходе телеконференции.
РБК 00:33
Происшествия
В Подмосковье разбился военный вертолет Ми-8
Около деревни Захарово в Клинском районе Московской области вечером 19 мая разбился военный вертолет Ми-8, выполнявший учебно-тренировочный полет.
Газета.Ru вчера в 17:24
Здоровье
Назван новый эпицентр пандемии коронавируса
Латинская Америка может стать новым очагом пандемии коронавируса.
Lenta.ru 02:33
Экономика
Минфин России: режим ЕНВД для ИП продлён не будет
Москва, 19 мая 2020, 19:52 — REGNUM Министерство финансов Российской Федерации решило не продлевать действие единого налога на вмененный доход (ЕНВД) для индивидуальных предпринимателей (ИП) ещё на один год, до 1 января 2022 года.
REGNUM вчера в 12:52
Общество
«В зоне риска не был»: от ковида внезапно скончался 52-летний сын Светланы Моргуновой
От коронавирусной инфекции скончался сын легендарного советского диктора Светланы Моргуновой Максим Моргунов.
Вести.Ru 08:28
Общество
Синоптики предупредили о возможном снеге в Москве 21 мая
21 мая в Москве ожидается аномальное количество осадков.
Известия 06:28
Общество
Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы
Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против распространения норм Евросоюза на газопроводы из третьих стран, передаёт Интерфакс со ссылкой на судебное решение.
RT на русском 10:45
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР заявила о полной боевой готовности
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики привела в полную боевую готовность подразделения в связи распоряжением главы ЛНР Леонида Пасечника, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства республики Яков Осадчий.
РИА Новости 04:49
Гаджеты
Samsung возглавил потребительский рейтинг смартфонов в США
Наибольшую удовлетворенность от покупки жители США испытали от смартфона Samsung Galaxy Note 9. 85% участников опроса сообщили об этом.
RuNews24.ru 02:18
Футбол
Чеферин: «Рассчитываем завершить Лигу чемпионов до конца августа»
УЕФА надеется завершить розыгрыш Лиги чемпионов до конца конце августа, сказал президент организации Александер Чеферин.
Бомбардир.ру 09:54
Происшествия
Три человека пострадали при стрельбе на юго-востоке Москвы
По меньшей мере три человека получили ранения в результате стрельбы возле авторынка на юго-востоке Москвы.
Вести.Ru 10:57
Авто
Российские сотрудники Nissan выстраиваются за увольнением в очередь
Первыми о сокращении сотрудников заговорили руководители завода Nissan, расположенного в Санкт-Петербурге.
Тарантас Ньюс вчера в 02:08
Гаджеты
Apple может не включить наушники EarPods в комплект с iPhone 12
Согласно прогнозу аналитика TF Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo), Apple может не включить наушники EarPods в комплект поставки со смартфоном iPhone 12.
3DNews 06:54
Политика
Премьер Франции оценил ответ ЕС на пандемию коронавируса
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп считает, что Европейский союз не был на высоте в регулировании кризиса, связанного с пандемией коронавируса.
РИА Новости 10:41
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Игры
Стартовали продажи трилогии Mafia и предзаказы ремейка первой Mafia
Игромания.ру вчера в 13:40
Общество
The Insider нашел у матери Вячеслава Володина квартиру стоимостью полмиллиарда рублей
Дождь 09:50
Космос
Телескоп зафиксировал рождение планеты у звезды в созвездии Возничего
Оптический телескоп VLT получил новые фотографии молодой двойной звезды АВ в созвездии Возничего.
РЕН ТВ 09:00
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Музыка
Британцы назвали лучшую песню в истории Евровидения
Жители Великобритании в ходе опроса выбрали лучшую песню за всю историю музыкального конкурса Евровидение.
Вечерняя Москва 18 мая в 10:12