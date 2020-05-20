Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отмечает стабилизацию цен на медицинские маски и снижение ажиотажного спроса, заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский в ходе пресс-конференции "Антимонопольный контроль за ценами на продукты".

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса. Ранее спрос на средства защиты увеличился на фоне введения в некоторых регионах масочного режима.

ФАС: цены на маски в России стабилизировались

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