Экономика

КоммерсантъКоммерсантъФАС: цены на маски в России стабилизировались

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России сообщила о стабилизации цен на медицинские маски и снижении ажиотажного спроса. Ранее спрос на средства защиты увеличился на фоне введения в некоторых регионах масочного режима.
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с чего всё началось

В ФАС заявили, что цены на медицинские маски в России стабилизировались

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России отмечает стабилизацию цен на медицинские маски и снижение ажиотажного спроса, заявил замглавы ФАС Андрей Цариковский в ходе пресс-конференции "Антимонопольный контроль за ценами на продукты".
ТАСС07:15

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В ФАС допустили возвращение цен на гречку к уровню до пандемии

Известия07:50

ФАС ожидает снижение цен на гречку и лимоны до докризисного уровня

Российская газета08:01

ФАС: цены на маски в России стабилизировались

Коммерсантъ08:32

В ФАС прокомментировали цены на хлеб

RT на русском08:01

В ФАС заявили о стабилизации цен на медицинские маски и гречку

РБК09:05

В ФАС заявили, что цены на медицинские маски в России стабилизировались

ТАСС07:15

В ФАС отметили стабилизацию цен на гречку

РИА Новости07:48
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Общество

Тульскую медсестру наказали за прозрачный защитный костюм

Медсестра инфекционного госпиталя Тульской областной клинической больницы пришла в палату к пациентам в купальнике, поверх которого она надела только прозрачный защитный костюм.
Известия вчера в 23:12
4,8K
Общество

Удальцова задержали за нарушение самоизоляции

Росбалт 09:10
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Общество

В Ухане запретили употребление дичи и охоту на диких животных

Власти китайского Уханя заявплп, что в регионе запрещается охота на диких животных, а также торговля их мясом и употребление его в пищу.
Московский Комсомолец 09:33
Футбол

«Локомотив» ведет переговоры по переходу вице-чемпиона мира

ФК «Локомотив» начал вести переговоры по переходу хавбека сборной Хорватии Милана Баделя, информирует «Чeмпионат».
ProstoProSport вчера в 03:09
Армия и оружие

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Политика

Путин поддержал выдвижение президента Татарстана на новый срок

Lenta.ru 10:28
Здоровье

Томенко пока не обещает ослабления режима в Алтайском крае

В Алтайском крае пока не будут ослаблены или отменены ограничительные меры в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Толк 07:20
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Политика

Правительство Украины одобрило открытие границ с ЕС и Молдавией

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 кабинет министров Украины одобрил открытие 66 пунктов пропуска на границах со странами ЕС и Молдавией.
Коммерсантъ 08:46
Политика

Путин раскритиковал правительство за проблемы с выплатами медикам

Президент Владимир Путин раскритиковал работу правительства в части регламентирования объявленных им доплат медикам, работающим с больными COVID-19 пациентами.
Ведомости вчера в 08:51
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Общество

«Роснефть» подала в суд на РБК

В компании отмечают, что утверждение РБК ввело в заблуждение общественность, регуляторов и представителей рынка, а также «намеренно исказило истинную суть сделки» по продаже венесуэльских активов «Роснефти».
Ведомости 06:12
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Кино

В сети опубликовали трейлер нового сериала «Космические войска»

Лос-Гатос, США, 20 мая 2020, 10:08 — REGNUM Трейлер нового комедийного сериала «Космические войска» опубликовала на своем YouTube-канале компания Netflix.
REGNUM 03:08
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Происшествия

В Бурятии пациенты обсерватора напали на медсестер

Недовольные условиями размещения в обсерваторе в Бурятии пациенты напали на персонал и гоняли медсестер по лесу, заявили в детской республиканской клинической больнице (ДРКБ), которая в условиях коронавируса работает как обсерватор.
РИА Новости 09:50
22
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
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Футбол

Мануэль Нойер продлил контракт с «Баварией» на три года

Немецкий голкипер Мануэль Нойер продлил контрактное соглашение с "Баварией".
Vprognoze.ru 10:43
Энергетика

Цена нефти Brent превысила $36 за баррель

Отметку в $36 за баррель цена Brent последний раз превышала 9 апреля. Нефть марки WTI тоже подорожала - на 4,3% до $33,33 за баррель.
Газета.Ru 10:10
Общество

Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против Газовой директивы

Европейский суд юстиции отклонил иски Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG против распространения норм Евросоюза на газопроводы из третьих стран, передаёт Интерфакс со ссылкой на судебное решение.
RT на русском 10:45
Происшествия

Обвиняемого в смертельном ДТП на Суворовском не стали арестовывать

Следствие просило арестовать водителя, обвиняемого в смертельной аварии на Суворовском проспекте, но суд отказался.
Gazeta.SPb 10:13
Экономика

Власти разрешат ВЭБу вложить 100 млрд руб. в «вечные» облигации РЖД

Госкорпорация ВЭБ.РФ может вложить до 100 млрд руб. в «вечные» облигации РЖД, следует из пояснительной записки к проекту постановления правительства, опубликованной Минфином на портале проектов нормативно-правовых актов.
РБК 10:39
Шоу-бизнес

Отцом пятого ребенка Марии Порошиной стал влиятельный чиновник

По второй версии отцом ребенка может быть российский чиновник, работающий в Совете Федерации.
Городовой 05:54
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Музыка

Little Big названы фаворитами «Евровидения-2020»

Культуромания 09:13
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о длительности течения коронавируса

Заболевание коронавирусной инфекцией в легкой форме протекает около двух недель, в тяжелой - более четырех-пяти недель, сообщили сайту стопкоронавирус.рф в Роспотребнадзоре.
РИА Новости 07:02
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Общество

С 25 мая в Красноярском крае начнут работать парикмахерские

С 25 мая в Красноярском крае разрешат работать парикмахерским, косметическим салонам и салонам красоты.
Gig26.ru 08:57
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Общество

Суд в США разрешил разрезать «Титаник» и достать телеграф Маркони

Суд в США разрешил компании по подъёму затонувших судов разрезать обломки «Титаника», который покоится на дне Атлантического океана, и достать на поверхность телеграф Маркони.
RT на русском 08:32
Армия и оружие

В Петербурге в военно-морском параде примут участие около 50 кораблей

В Главном военно-морском параде, который пройдет в Санкт-Петербурге 26 июля, планируется участие 46 кораблей и подлодок всех флотов, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе коллегии военного ведомства.
Российская газета 09:45
1
Общество

Где в Тульской области выявили коронавирус: карта на 20 мая

К 20 мая число заболевших в Тульской области увеличилось до 2 735 человек, а регион опустился до 10 места среди самых зараженных в стране.
Тульская пресса 04:43
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Хоккей

Названы самые высокооплачиваемые хоккеисты КХЛ и СКА

Самым высокооплачиваемым хоккеистом петербургского СКА в новом сезоне станет защитник Игорь Ожиганов с зарплатой в 75 млн рублей.
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Финансы

Раскрыты два сценария движения рубля

Аналитик ГК «ФИНАМ» Сергей Дроздов назвал два основных сценария движения курса рубля. Об этом сообщает «Российская газета».
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Кино

Сеть «Каро» планирует открыть шесть автокинотеатров в России

ТАСС 07:19
Экономика

В Петербурге одобрили «антивирусную» корректировку бюджета

Санкт-Петербург, 20 мая 2020, 13:18 — REGNUM Заксобрание Петербурга в первом чтении большинством голосов поддержало предложенную Смольным корректировку бюджета 2020 года, необходимую в связи с пандемией коронавируса, передает 20 мая корреспондент ИА REGNUM.
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