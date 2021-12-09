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ФАС: цены на услуги ЖКХ в России вырастут в 2022 году на четыре процента

Цены на жилищно-коммунальные услуги (ЖКХ) вырастут в 2022 году максимум на четыре процента, рассказали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС), пишут «Известия».
Lenta.ru
По данным ЦБ, рост цен в 2022 году составит 4-4,5%, на конец 2021-го — 7,4-7,9%.
Известия
Как сообщали «Известия», необходимость ежегодного роста тарифов обусловлена инфляцией, поэтому повышение цен фиксируется в соответствии с прогнозом среднегодовой инфляции.
Известия
"Социальная направленность государственной тарифной политики в отношении изменения оплаты за коммунальные услуги для населения сохранится в 2022 году", - сказали в ФАС.
Финмаркет

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ФАС проконтролирует сохранение социальной направленности тарифной политики
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