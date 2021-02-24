ФАС дала «Яндексу» месяц на устранение нарушений в поиске
«Яндекс» получил предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В течение месяца поисковик должен прекратить преимущественно продвигать свои сервисы в поисковой выдаче, сообщает «Интерфакс». Речь идет о специнструменте «колдунщики».В источнике
С чего всё началось
ФАС ранее вынесла
предупреждение «Яндексу» и потребовала в течение месяца прекратить дискриминировать в поисковой выдаче ссылки на конкурирующие компании.
Подробнее о событии