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BFM.ru
BFM.ru

ФАС дала «Яндексу» месяц на устранение нарушений в поиске

«Яндекс» получил предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). В течение месяца поисковик должен прекратить преимущественно продвигать свои сервисы в поисковой выдаче, сообщает «Интерфакс». Речь идет о специнструменте «колдунщики».В источнике
С чего всё началось
ФАС ранее вынесла
 предупреждение «Яндексу» и потребовала в течение месяца прекратить дискриминировать в поисковой выдаче ссылки на конкурирующие компании.
Подробнее о событии

В «Яндексе» ответили на предупреждение ФАС

RT на русском08:58

В «Яндексе» предсказали ухудшение поиска после исполнения требований ФАС

РБК09:27

«Яндекс»: Исполнение требований ФАС о поисковой выдаче может ухудшить качество работы сервиса

Агентство Москва08:08

«Яндекс» получил предупреждение за продвижение своих сервисов в поиске

Интерфакс07:19

«Яндекс» считает, что исполнение требований ФАС ухудшит качество поиска

ТАСС08:14

«Яндекс» ответил на претензии ФАС

Российская газета08:14

«Яндекс» ответил на предупреждение ФАС

РИА Новости08:31
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