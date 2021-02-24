Экипаж заклеил возможные трещины в корпусе российского модуля МКС

Из переговоров экипажа с Землей, транслируемых NASA, следует, что в корпусе российского модуля «Звезда» может быть как минимум шесть трещин, из которых происходит утечка воздуха, передает «РИА Новости».