Экономика
Политика СегодняФАС допустила банкротство ряда сахарных заводов
Упали цены на данную продукцию на внутреннем рынке в связи с накоплением значительных запасов. В краткосрочной перспективе такое падение цен выгодно для потребителей, но в среднесрочной перспективе может привести к банкротству целого ряда сахарных заводов.
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В ФАС заявили о риске банкротства сахарных заводов из-за падения цен на продукцию
Говорит Москвавчера в 10:10
ФАС видит риск банкротства сахарных заводов из-за «беспрецедентного» падения цен
Rambler News Serviceвчера в 09:57
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 02:46, Ашберн
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РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах
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Общество
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Российская газета вчера в 22:15
Общество
В администрации Саратова назначен новый главный идеолог
Комитет по общественным отношениям, анализу и информации администрации Саратова возглавила Евгения Кознова.
Четвертая Власть 01:00
Экономика
«Траст» хочет забрать ТЦ «Ривьера» за долги структур Гордеева
Банк непрофильных активов "Траст" хочет получить московский торговый центр "Ривьера" за долги структур владельца крупнейшего российского девелопера жилья ПИК Сергея Гордеева, сообщила газета "Ведомости".
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Происшествия
Пять человек погибли в ДТП под Курском
Как сообщало ИА REGNUM, 6 ноября пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе «Амур» в Еврейской Автономной области.
REGNUM вчера в 23:01
Политика
Путин уволил более десяти генералов СК, МЧС и МВД
Своим указом президент РФ Владимир Путин освободил от занимаемых должностей более 10 генералов Следственного комитета РФ, МЧС и МВД, сообщает ТАСС.
Мой Брянск 04 ноября в 13:23
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ФАН вчера в 20:56
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Стюард матча «Крылья Советов» и «Рубина» скончался на стадионе
Стюард, обслуживавший матч 15-го тура РПЛ между «Крыльями Советов» и «Рубином», скончался прямо на стадионе.
Спорт день за днем вчера в 02:23
Игры
Игра Red Dead Redemption 2 вышла на ПК
Компания Rockstar Games выпустила версию игры Red Dead Redemption 2 для персональных компьютеров.
Известия 00:44
Политика
Путин предложил российским ученым заменить «Википедию»
Популярный онлайн-справочник "Википедия" может быть заменен электронным изданием Большой российской энциклопедии.
Российская газета вчера в 12:15
Наука
Ученые предрекли человечеству «неописуемые страдания»
Более 11 тысяч ученых из 153 стран мира, включая Россию, поставили подпись под документом, в котором утверждается, что человечество ждут "неописуемые страдания", если срочно не предпринять меры для сокращения выбросов углекислого газа.
РИА Новости вчера в 23:44
Космос
«Вояджер-2» прислал первые данные из межзвёздного пространства
Находясь на расстоянии около 18 миллиардов километров от Земли – далеко за пределами орбиты Плутона – зонд вышел в межзвёздное пространство.
Вести.Наука вчера в 06:52
Происшествия
Появились кадры с места атаки боевиков на погранзаставу в Таджикистане
Министерство внутренних дел Таджикистана опубликовало фотографии с места нападения боевиков на пограничную заставу на таджикско-узбекской границе.
Lenta.ru 02:06
Армия и оружие
Китайцы задали такой неудобный вопрос США, что те до сих пор молчат
Что касается «Талибана», то за 17 лет появилось стойкое ощущение, что победы США и НАТО в Афганистане не будет, как и не будет победы афганских властей.
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Авто
Названы способы определить реальный пробег автомобиля
Эксперты «Авто.ру» назвали основные способы, как выяснить реальный пробег автомобиля.
Автоновости дня вчера в 03:55
Музыка
В Сети появился новый клип лидера Rammstein, снятый в Петербурге
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Диалог вчера в 06:21
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Как написала Асмус в своем Instagram, недовольные фильмом «объединяются в кланы и создают хейтерские секты», пытаясь спровоцировать как можно больше людей на выпады против актрисы и ее супруга, резидента Comedy Club Гарика Харламова.
Вечерняя Москва вчера в 16:57
Общество
В вузах и колледжах может появиться новый предмет
В рамках нового предмета предлагается изучать системы менеджмента качества и бережливого производства, управление процессами и цифровыми данными, а также основы культуры постоянного совершенствования.
РИА Новости 02:11
Армия и оружие
Трамп одобрил расширенную военную миссию США по защите нефти в Сирии
Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной американской военной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии.
Известия вчера в 22:57
Авто
В Сети появились изображения салона обновлённой Lada 4x4
В социальных сетях появились первые фотографии салона будущего российского внедорожника.
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АвтоВАЗ объяснил причину хлипкого кузова своих автомобилей
Эксперт АвтоВАЗ объяснил хлипкость кузова современных автомобилей.
Актуальные Новости 03 ноября в 04:38
Общество
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Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Ведомости вчера в 16:21
Религия
Приморская картинная галерея представила икону из своего собрания
По случаю приморская государственная картинная галерея представила икону из своего собрания.
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Бывшая ученица Тутберидзе рассказала о проблеме Загитовой
Чемпионат 04 ноября в 03:38
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
Гаджеты
Лиза Су пообещала чипы AMD Ryzen 4000 в начале 2020 года
Генеральный директор AMD Лиза Су подтвердила, что новое поколение APU Ryzen 4000 семейства Renoir запустят в начале следующего года.
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