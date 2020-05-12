Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует незначительное число жалоб от граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на медицинские перчатки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что получает жалобы якобы на дефицит медицинских перчаток и на рост цен на них, пишет Газета.ру. Сообщается, что число обращений граждан пока «незначительное».

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