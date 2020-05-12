Общество
Общественное телевидение РоссииФАС фиксирует рост жалоб на дефицит медицинских перчаток
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила, что получает жалобы якобы на дефицит медицинских перчаток и на рост цен на них, пишет Газета.ру. Сообщается, что число обращений граждан пока «незначительное».
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с чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России фиксирует незначительное число жалоб от граждан, связанных с дефицитом и ростом цен на медицинские перчатки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.ТАССвчера в 12:29
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В МГД сочли возможным начать первый этап снятия ограничений в Москве
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Определен самый популярный фильм в период самоизоляции
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Игры
Ремастер Mafia II готовится к выходу
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На днях стало известно, что машина Chevrolet Tahoe 2021 модельного года обязательно получит полицейскую версию.
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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что 11 российских регионов уже готовы к первому и даже второму этапам снятия ограничений в связи с коронавирусом.
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Путин объявил о завершении нерабочего периода
Президент России Владимир Путин объявил о завершении нерабочего периода в стране.
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Школьные экзамены могут приравнять к ЕГЭ
Промежуточные итоги школьной аттестации могут приравнять к результатам ОГЭ и ЕГЭ.
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