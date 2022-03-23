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ФАС и Генпрокуратуру попросили проверить рост цен на товары у ряда корпораций

ФАС и Генпрокуратуру просят проверить законность роста цен на товары транснациональных корпораций Procter and Gamble (P&G), Coca-Cola и PepsiCo.
Известия
В пример общественник приводит компанию P&G. Ей принадлежат бренды Ariel, Tide, Lenor, Fairy, Mr. Proper, Pampers, Always, Discreet, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Blend-a-med, «Миф».
Известия
Об аналогичном подорожании своей продукции для россиян заявили Coca-Cola и PepsiCo.
Телеканал 360°
У PepsiCo цены на газированные напитки, соки и снеки в среднем вырастут на 19%.
URA.Ru

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