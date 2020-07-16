Энергетика
ИнтерфаксФАС и Минэнерго подготовили меры для стабилизации рынка топлива
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго подготовили комплекс мер, направленных на поддержание стабильности рынка моторного топлива в условиях ускоренных темпов восстановления спроса, говорится в совместном заявлении ведомств.
Читать в источнике
Оценить29
Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности.
— Александр Новак, российский политикРБК 16 июля в 12:52
с чего всё началось
В сообщении на сайте обоих ведомств говорится, что этот способ в итоге позволит стабилизировать рынок моторного топлива в условиях "ускоренных темпов восстановления спроса".Московский Комсомолец16 июля в 14:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство обсудит с нефтяниками отмену запрета импорта бензина
Rambler News Service17 июля в 07:18
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:47, Ашберн
Наука
В США обнаружили глубоководных рыб, поглощающих более 99% света
Discover24 17 июля в 08:11
Здоровье
В Челябинске от коронавируса умерла заведующая отделением больницы
RT на русском 12:46
Происшествия
СК возбудил дело после убийства сестры экс-директора «Ростсельмаша»
В Ростовской области следователи возбудили уголовное дело по факту убийства женщины в результате разбойного нападения.
Известия 12:11
Автоспорт
В Renault подали протест на машины Racing Point
Как и ожидалось, после финиша Гран При Венгрии команда Renault вновь подала протест против машин Racing Point.
F1news.ru 12:43
Общество
В Самарской области умер вице-премьер региона Александр Карпушкин
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров подтвердил факт смерти заместителя председателя правительства Самарской области Александра Карпушкина.
ТАСС 10:10
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
Дамаск, 18 июля 2020, 18:07 — REGNUM Колонну с бронетехникой США, которая передвигалась по территории Сирии, заблокировали российские военные.
REGNUM вчера в 11:07
Общество
Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити»
Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка.
RT на русском 06:16
Футбол
«Зенит» вышел в финал Кубка России по футболу
Коммерсантъ 13:30
Экономика
Япония начинает платить компаниям за уход из Китая
Власти Японии выплатят 70 млрд иен (более $654 млн) полусотне японских компаний, решивших перевести свои производственные мощности из Китая на родину или в любые другие страны Юго-Восточной Азии.
Коммерсантъ 10:15
Общество
Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала
Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента, в пиковый момент число людей в колонне, которая двигалась по улицам города, превысило 50 тыс. При этом отмечается, что в этот раз в протестном мероприятии приняли участие жители Владивостока, а также Еврейской автономной и Амурской областей.
Свободная Пресса вчера в 03:00
Политика
Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах»
Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь героев Конфедерации, отметив, что благодаря этим базам Америка одержала победу в двух "прекрасных мировых войнах", сообщает телеканал Fox News.
Газета.Ru 13:23
Авто
Объявлена стоимость обновленного MINI Countryman в России
Мой Брянск 17 июля в 16:50
Общество
В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога
18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса.
Газета.Ru вчера в 10:49
Армия и оружие
Военные эксперты сравнили истребители Су-35 и Eurofighter Typhoon
Эксперты американского издания The National Interest сравнили российский истребитель Су-35 и Eurofighter Typhoon, стоящий на вооружении у стран НАТО (Германии, Испании, Австрии, Великобритании).
NewInform вчера в 03:23
Происшествия
В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома
Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, ведётся розыск его родственников, сообщает РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова.
РИА Новости 12:22
Шоу-бизнес
Джастин Тимберлейк и Джессика Бил тайно стали родителями во второй раз
У Тимберлейка и Бил уже есть один ребенок — пятилетний сын Сайлас, пишет издание "МИР24".
iReactor 10:46
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону.
Газета.Ru 02:31
Общество
В Сети опубликовали видео испытаний нового снаряда для РСЗО
Опубликовано видео испытаний нового снаряда для реактивной системы залпового огня (РСЗО) на полигоне НПО «Сплав».
РБК 09:16
Фигурное катание
Фигуристка Александровская погибла в Москве
Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором.
Коммерсантъ вчера в 06:27
Космос
Астрофизики поймали сигнал, который шел до Земли 10 миллиардов лет
Запустивший сигнал гамма-всплеск произошел всего через 3,8 миллиарда лет после Большого взрыва.
Телеканал Санкт-Петербург 17 июля в 14:22
Политика
Washington Post: Трамп отстает по популярности от Байдена на 15%
Бывший вице-президент Соединенных Штатов и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на осенних выборах главы Белого дома Джо Байден опережает по популярности текущего американского лидера Дональда Трампа на 15%, сообщает Washington Post.
ПолитРоссия 12:35
Общество
В Минпросвящения РФ выступили против оценки педагогов по результатам ЕГЭ
ЕГЭ Дарья Антонова © ИА REGNUM "Педагог не может быть виноват (в том, что выпускник не сдал ЕГЭ по данному предмету )", — заявил он.
REGNUM 05:46
Футбол
«Тоттенхэм» оказался сильнее «Лестера» в матче АПЛ
Лондонский "Тоттенхэм" принял на своём поле "Лестер".
Ореанда-Новости 13:26
Общество
Тихановская проводит в Минске первый предвыборный митинг
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проводит в Минске свой первый предвыборный митинг в этом качестве, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 12:04
Наука
Ученые предсказали раскол Африки и образование нового океана
Российская газета 05:58
Политика
Эрдоган посетил собор Святой Софии
РИА Новости 13:04
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
Полиция установила трёх организаторов дискотеки под окнами правительства Свердловской области на фоне действия ограничений, введённых из-за угрозы коронавируса.
RT на русском вчера в 13:14