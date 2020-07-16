с чего всё началось

Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минэнерго подготовили комплекс мер, направленных на поддержание стабильности рынка моторного топлива в условиях ускоренных темпов восстановления спроса, говорится в совместном заявлении ведомств.

ФАС и Минэнерго подготовили меры для стабилизации рынка топлива

Автоспорт В Renault подали протест на машины Racing Point Как и ожидалось, после финиша Гран При Венгрии команда Renault вновь подала протест против машин Racing Point.

Общество Власти Москвы обсудили с послом Армении ситуацию на рынке «Фуд Сити» Как передаёт РИА Новости, ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил о недопуске армянских товаров на «Фуд Сити» и «блокировке» фур с сельхозпродукцией из Армении на территории рынка. 2,4K

Экономика Япония начинает платить компаниям за уход из Китая Власти Японии выплатят 70 млрд иен (более $654 млн) полусотне японских компаний, решивших перевести свои производственные мощности из Китая на родину или в любые другие страны Юго-Восточной Азии. 8

Общество Десятки тысяч человек вышли в Хабаровске на акцию в поддержку Фургала Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на своего корреспондента, в пиковый момент число людей в колонне, которая двигалась по улицам города, превысило 50 тыс. При этом отмечается, что в этот раз в протестном мероприятии приняли участие жители Владивостока, а также Еврейской автономной и Амурской областей. 5,5K

Политика Трамп заявил, что США победили в двух «прекрасных мировых войнах» Президент США Дональд Трамп в очередной раз выступил против переименования военных баз, названных в честь героев Конфедерации, отметив, что благодаря этим базам Америка одержала победу в двух "прекрасных мировых войнах", сообщает телеканал Fox News. 94

Общество В Госдуме предложили изменить правила начисления транспортного налога 18 июня 2020 года член фракции ЛДПР, самый молодой депутат нижней палаты российского парламента Василий Власов предложил уменьшить размер транспортного налога за текущий год до 75 процентов в некоторых частях страны в связи с пандемией коронавируса. 448

Происшествия В Дмитрове ищут родственников двухлетнего мальчика, сбежавшего из дома Двухлетний мальчик, сбежавший от родителей в Дмитровском районе, находится в больнице под наблюдением врачей, ведётся розыск его родственников, сообщает РИА Новости уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова. 4

Политика Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения Глава Чечни Рамзан Кадыров потребовал извинений от президента Украины Владимира Зеленского за прошлогоднее интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону. 2,3K

Фигурное катание Фигуристка Александровская погибла в Москве Екатерина Александровская родилась в Москве 1 января 2000 года. В 2017 года стала чемпионкой мира среди юниоров в паре с Харли Уиндзором. 110

Политика Washington Post: Трамп отстает по популярности от Байдена на 15% Бывший вице-президент Соединенных Штатов и наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на осенних выборах главы Белого дома Джо Байден опережает по популярности текущего американского лидера Дональда Трампа на 15%, сообщает Washington Post. 80

Общество Тихановская проводит в Минске первый предвыборный митинг Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская проводит в Минске свой первый предвыборный митинг в этом качестве, передает корреспондент РИА Новости.