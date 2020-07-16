с чего всё началось

Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности.

Предложение разрешить импорт топлива объяснили восстановлением спроса до уровня, который был до эпидемии коронавируса.

ФАС и Минэнерго предложили отменить запрет на импорт бензина

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