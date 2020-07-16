Энергетика
ИзвестияФАС и Минэнерго предложили отменить запрет на импорт топлива
«В настоящее время назрела необходимость корректировки обязательных минимальных объемов реализации нефтепродуктов на бирже и предлагаемые меры позволят обеспечить стабильность рынка продаж моторного топлива», — заявил руководитель ФАС России Игорь Артемьев.
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Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности.
— Александр Новак, российский политикРБК 12:52
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Вестник СЗФО 04:01
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Мосгорсуд признал законным арест советника главы «Роскосмоса» Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене.
Известия 11:17
Экономика
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Наука
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Lenta.ru вчера в 23:46
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Общество
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Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
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Глава минздрава Омской области прокомментировала увольнения главврачей
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