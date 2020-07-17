ФАС и Минэнерго рассказали, как будут снижать цены на бензин

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Совместно ведомства решили снизить цены сырья на бирже. Для этого им придется увеличить минимальные объемы продаж бензина и дизельного топлива до 11% и 7,5% соответственно. Как предполагают специалисты, тогда упадет в цене топливо в рознице.

Александр Новак российский политик Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности.