Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
AmurMedia.ru
AmurMedia.ru

ФАС и Минэнерго рассказали, как будут снижать цены на бензин

Совместно ведомства решили снизить цены сырья на бирже. Для этого им придется увеличить минимальные объемы продаж бензина и дизельного топлива до 11% и 7,5% соответственно. Как предполагают специалисты, тогда упадет в цене топливо в рознице.В источнике
Александр Новакроссийский политик
Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности.
С чего всё началось
В сообщении
 на сайте обоих ведомств говорится, что этот способ в итоге позволит стабилизировать рынок моторного топлива в условиях "ускоренных темпов восстановления спроса".
Московский Комсомолец16 июля в 14:06
Подробнее о событии
Rambler News Service

Правительство обсудит с нефтяниками отмену запрета импорта бензина

Rambler News Service17 июля в 07:18
РБК

Власти отказались от радикального увеличения продаж топлива на бирже

РБК16 июля в 12:52
ТАСС

ФАС и Минэнерго направили кабмину предложение по возможной отмене запрета импорта топлива

ТАСС16 июля в 12:04
Известия

ФАС и Минэнерго предложили отменить запрет на импорт топлива

Известия16 июля в 12:42
Российская газета

Объемы продаж бензина и дизельного топлива на бирже будут увеличены

Российская газета16 июля в 12:28
Коммерсантъ

Нефтекомпании должны будут увеличить обязательные продажи

Коммерсантъ16 июля в 12:51
Интерфакс

ФАС и Минэнерго подготовили меры для стабилизации рынка топлива

Интерфакс16 июля в 11:54
Реклама
Реклама

Депутат Госдумы Шерин оценил угрозы Украины уничтожить Крымский мост

Украинский военный эксперт Михаил Гончар ранее заявил, что за 36 часов можно уничтожить сначала Крымский мост, а затем и изолированную группировку войск России на территории полуострова.
Политическая Экспертизавчера в 12:13
304
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Рэпер Канье Уэст проведет первое предвыборное мероприятие 19 июля

Рэпер Канье Уэст, зарегистрировавшихся в качестве независимого кандидата для участия в выборах президента США, проведет первое мероприятие своей предвыборной кампании в Южной Каролине в воскресенье, 19 июля.
Известия00:20
8
Реклама
Реклама

Представитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой

Сухейль Шахин, официальный представитель "Талибана" (организация запрещена в России) опроверг обвинения США в том, что движение получало деньги от России за нападение на солдат международной коалиции в Афганистане.
Вести.Ruвчера в 16:59
10

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Веснавчера в 11:22
425
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Аналитик объяснил отказ Евросоюза жертвовать «Северным потоком — 2»

Европейская продукция на мировом рынке станет менее востребованной, если ЕС сделает ставку на американский СПГ и ради этого пожертвует российским проектом «Северный поток — 2». Именно этой причиной старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко объяснил явное столкновение интересов Брюсселя и Вашингтона.
News.ru20:33
Реклама
Реклама