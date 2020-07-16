с чего всё началось

Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности.

Федеральная антимонопольная служба РФ и Минэнерго решили увеличить минимальные объемы продаж бензина и дизельного топлива до 11 % и 7,5 % соответственно, чтобы снизить биржевые цены на сырье. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств.

ФАС и Минэнерго разработали план по снижению цен на бензин

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