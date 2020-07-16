Энергетика
ФедералПрессФАС и Минэнерго разработали план по снижению цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба РФ и Минэнерго решили увеличить минимальные объемы продаж бензина и дизельного топлива до 11 % и 7,5 % соответственно, чтобы снизить биржевые цены на сырье. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств.
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Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности.
— Александр Новак, российский политикРБК вчера в 12:52
с чего всё началось
В сообщении на сайте обоих ведомств говорится, что этот способ в итоге позволит стабилизировать рынок моторного топлива в условиях "ускоренных темпов восстановления спроса".Московский Комсомолецвчера в 14:06
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Происшествия
В Томске арестовали вице-мэра города, обвиняемого во взяточничестве
Кировский районный суд Томска в пятницу заключил под стражу на два месяца заместителя мэра города Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону Елена Лебедева.
РИА Новости 01:41
Общество
Стали известны детали убийств из дела Фургала
Недавно губернатора Хабаровского края Сергея Фургала арестовали по подозрению в пособничестве заказным убийствам предпринимателей в 2004-2005 годах.
Территория новостей 03:44
Происшествия
Ещё один житель Татарстана скончался от коронавируса
В Татарстане от коронавируса скончался 59-летний житель Казани. Число жертв пандемии в Татарстане достигло 27.
НТР 24 03:50
Общество
83 участника ЕГЭ в Нижегородской области получили 100 баллов
Стали известны первые результаты ЕГЭ по Нижегородской области, об этом в Instagram написал министр образования, науки и молодежной политики Сергей Злобин.
Время Н вчера в 08:20
Экономика
ЦБ аннулировал лицензию московского Проминвестбанка
Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у московского Проминвестбанка.
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Новой возлюбленной Харламова после разрыва с Асмус назвали Яну Кошкину
Новые слухи о разводе шоумена и комика Гарика Харламова и актрисы Кристины Асмус вызвали ажиотаж у пользователей Сети.
iReactor 15 июля в 09:44
Армия и оружие
В России объявлена внезапная проверка готовности войск
В России проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военных округов, отдельных соединений центрального подчинения, ВДВ и морской пехоты.
RT на русском 03:36
Происшествия
Бывший депутат ОЗС Николай Дубравин погиб в ДТП
Первоисточник 03:45
Культура
Путин поздравил композитора Рыбникова с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем композитора, народного артиста России Алексея Рыбникова, отметив, что его творчество обогатило отечественную эстраду, театр и кинематограф, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
РИА Новости 03:54
Общество
В России за сутки выявили 6,4 тыс. заражений коронавирусом
За последние сутки в России коронавирус выявили у 6406 человек, сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РБК 04:12
Шоу-бизнес
Первую семью продюсера Пригожина выселили из квартиры из-за долгов
Как сообщает Telegram-канал Mash, компания «Бенефит» подала в суд на родственников Иосифа Пригожина - они задолжали ей почти 4 000 000 рублей согласно договору финаренды.
Live24 вчера в 04:42
Общество
В Гидрометцентре сообщили о жаркой второй половине лета в России
Накануне Вильфанд призвал не надеяться на нормальную погоду из-за потепления климата.
Известия вчера в 07:21
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Вести.Ru вчера в 05:38
Общество
Останки Николая II могут идентифицировать с помощью модели его шляпы
RT на русском вчера в 19:57
Шоу-бизнес
Мать Мирославы Карпович высказалась о романе дочери с Павлом Прилучным
Влюбленные не комментируют собственные отношения, однако по поводу их романа высказалась мать Карпович.
Вокруг ТВ 03:53
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Президент США Дональд Трамп, говоря о разработке Соединенными Штатами гиперзвуковой ракеты, способной развивать скорость в 17 Махов, опирался на результаты состоявшихся в марте испытаний планирующего гиперзвукового блока над Тихим океаном, пояснила телекомпания СNN со ссылкой на высокопоставленного представителя министерства обороны США.
Газета.Ru 02:48
Армия и оружие
Азербайджан пригрозил Армении ракетным ударом по атомной станции
Lenta.ru вчера в 10:26
Общество
«Радон» завершил рекультивацию зараженного участка Юго-Восточной хорды
Рекультивация участка и вывоз зараженного радиацией грунта в районе строительства Юго-Восточной хорды рядом с Московским заводом полиметаллов завершены.
РБК 00:55
Политика
Пушков прокомментировал реакцию Горбачева на обвинения в капитуляции
Сенатор Алексей Пушков оценил реакцию первого президента СССР Михаила Горбачева на обвинения в "геополитической капитуляции".
РИА Новости вчера в 10:47
Политика
В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
REGNUM вчера в 18:49
Футбол
Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России
На днях стало известно, что главным судьей матча станет Сергей Иванов.
CT news 02:05
Здоровье
Власти Астраханской области готовят новые послабления ограничений
В Астраханской области готовятся к послаблению еще ряда ограничений.
Южный Федеральный 15 июля в 12:50
Спорт
В России появится налоговый вычет за занятия спортом
Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что до конца года в законодательство будет включен налоговый вычет за занятия спортом.
Российская газета 02:54
Общество
Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками
В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
РБК 03:13
Экономика
Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит
Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Газета.Ru вчера в 21:51
Политика
Трутнев: врио губернатора Хабаровского края назначат в ближайшее время
Решение о назначении временно исполняющего обязанности (врио) губернатора Хабаровского края будет принято президентом России в самое ближайшее время.
Ведомости вчера в 21:39
Футбол
ЦСКА победил «Локомотив» по пенальти в матче ЧР по пляжному футболу
ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости вчера в 14:39