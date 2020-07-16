Энергетика

ФедералПрессФедералПрессФАС и Минэнерго разработали план по снижению цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба РФ и Минэнерго решили увеличить минимальные объемы продаж бензина и дизельного топлива до 11 % и 7,5 % соответственно, чтобы снизить биржевые цены на сырье. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств.
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Александр Новак
Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности.
— Александр Новак, российский политикРБК вчера в 12:52
с чего всё началось
В сообщении
 на сайте обоих ведомств говорится, что этот способ в итоге позволит стабилизировать рынок моторного топлива в условиях "ускоренных темпов восстановления спроса".
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