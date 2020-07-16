Энергетика
ФедералПрессФАС и Минэнерго разработали план по снижению цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба РФ и Минэнерго решили увеличить минимальные объемы продаж бензина и дизельного топлива до 11 % и 7,5 % соответственно, чтобы снизить биржевые цены на сырье. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств.
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Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности.
— Александр Новак, российский политикРБК вчера в 12:52
с чего всё началось
В сообщении на сайте обоих ведомств говорится, что этот способ в итоге позволит стабилизировать рынок моторного топлива в условиях "ускоренных темпов восстановления спроса".Московский Комсомолецвчера в 14:06
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Политика
Пушков заявил о невозможности существования Украины без России
Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем телеграм-канале заявил о невозможности существования Украины без России.
РИА Новости вчера в 21:02
Кино
Кино о единственной уцелевшей в авиакатастрофе амурчанке начнут снимать в августе
В основу ленты легла история амурчанки Ларисы Савицкой, которая выжила в авиакатастрофе после падения с высоты в 5200 метров.
Амур.инфо 02:27
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Суть поправок сводится к тому, что при ремонте на автомобили можно будет ставить только новые запчасти, детали, узлы и агрегаты.
Тарантас Ньюс 02:55
Происшествия
В Москве задержали начальника отдела МВД
В Москве задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 15:49
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 02:43
Происшествия
МВД сообщило о задержании 132 человек на незаконной акции в Москве
На несанкционированной акции в центре Москвы в среду вечером задержали 132 человека, сообщило столичное ГУ МВД на своем сайте.
РИА Новости 15 июля в 17:17
Космос
NASA опубликовало снимки Солнца с рекордно близкого расстояния
Космическое агентство NASA опубликовало снимки Солнца, сделанные с самого близкого расстояния в истории – 77 млн км. Они были сделаны благодаря аппарату Solar Orbiter.
МИР 24 02:11
Политика
Европарламент или Ленин: депутат выступил против памятника вождю в ФРГ
DW Польский депутат Европарламента Эльжбеты Крук выступил против установленного в одном из западногерманских городов памятника Владимиру Ильичу Ленину и поднял вопрос о сносе памятника и запрете коммунистической символики.
РЕН ТВ 00:32
Политика
Мэр Хабаровска: участники митингов работают за деньги
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук заявил, что часть людей приходят на митинги в защиту арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала за деньги.
URA.Ru 03:38
Шоу-бизнес
Вайнона Райдер и Ванесса Паради выступили в суде в защиту Джонни Деппа
Актрисы Вайнона Райдер и Ванесса Паради предоставили письменные показания в защиту своего бывшего возлюбленного Джони Деппа в лондонском суде, где рассматривается иск актера о клевете в отношении британского таблоида.
НТВ вчера в 22:15
Общество
Красноярская учительница химии сдала ЕГЭ вместе с выпускниками
В Красноярске учительница химии Ольга Юмашева ради эксперимента сдала в местной школе ЕГЭ по химии вместе с выпускниками.
РБК 03:13
Происшествия
Суд в Москве арестовал еще двух фигурантов дела о торговле детьми
Газета.Ru вчера в 14:39
Общество
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 1 млн
В Индии количество человек, у которых был диагностирован коронавирус, превысило отметку 1 млн, следует из данных на сайте Министерства здравоохранения и семейного благополучия страны.
РБК 01:14
Шоу-бизнес
Отец покойной Жанны Фриске высказался о болезни Заворотнюк
Отец покойной певицы Владимир Фриске заявил, что спасти жизнь больной раком Анастасии Заворотнюк может инновационное лекарство.
NewInform вчера в 08:25
Игры
В Epic Games Store началась раздача Torchlight II
Следующими бесплатными играми в Epic Games Store станут Next Up Hero и Tacoma. Раздача начнётся 23 июля в 18:00 мск.
CyberSport.ru 00:36
Шоу-бизнес
Авербух построит новый особняк для Лизы Арзамасовой
По словам главного аналитика российского фигурного катания Елены Родиной, актриса захотела новый дом - поэтому Авербух собирается разобрать и продать старый коттедж на берегу Истринского водохранилища.
Newia.ru вчера в 16:02
Авто
Российская компания ГАЗ запатентовала переднюю панель для новой ГАЗели
Передняя панель перспективной ГАЗели обзаведётся полностью новым дизайном с двухъярусной архитектурой.
CarsWeek.ru вчера в 13:14
Космос
Китайская ракета миссии на Марс доставлена на стартовую площадку
Утром 17 июля «Чанчжэн-5» была установлена на стартовой площадке.
Популярная механика 02:00
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Религия
Около 10 тысяч паломников приняли участие в крестном ходе на Урале
Первый крестный ход в честь Царственных страстотерпцев от Храма-на-Крови до Ганиной Ямы, где оставили тела Романовых, прошел на Урале 18 лет назад.
Российская газета 03:26
Общество
В Крыму выявили 14 новых случаев коронавируса
Всего в Крыму коронавирусом заболел 931 человек, выздоровели 684, умерли 12.
Вести.Севастополь 02:59
Происшествия
Ливень затопил улицы и подтопил дома в Ростове-на-Дону
Как сообщают жильцы одного из домов, ливневая вода подтопила подземную парковку в доме.
REGNUM 03:21
Культура
Калининградцы нашли в сериале «Андреевский флаг» минимум девять ляпов
Жители региона нашли в фильме минимум девять ляпов, пишет "Комсомольская правда — Калининград" в четверг, 16 июля.
Клопс вчера в 16:44
Кино
Netflix представил топ-10 своих популярных фильмов
Моя Москва.онлайн 00:22
Общество
В России за сутки выявили 6 406 случаев заражения коронавирусом
Число выявленных случаев заражения коронавирусом в России увеличилось за сутки на 6 406, общее количество инфицированных достигло 759 203.
ТАСС 03:31
Здоровье
В Роспотребнадзоре предложили бессрочное продление масочного режима
Как сообщает ToDay News Ufa из источников ТАСС, такой совет дала глава отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
ToDay News Ufa 15 июля в 04:33
Единоборства
Россиянка из UFC Александра Албу показала откровенное фото в постели
30-летняя россиянка молдавского происхождения Александра Албу, выступающая в смешанных единоборствах, выложила в «Инстаграм» фотографию, сделанную в постели.
Чемпионат 02:03
Общество
Книга племянницы Трампа побила рекорд продаж в США
Simon and Schuster обращает внимание на то, что книга племянницы Трампа побила рекорд, установленный ранее мемуарами бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона «Комната, где это происходило: мемуары Белого дома».
Известия вчера в 23:43