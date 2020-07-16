Энергетика
ФедералПрессФАС и Минэнерго разработали план по снижению цен на бензин
Федеральная антимонопольная служба РФ и Минэнерго решили увеличить минимальные объемы продаж бензина и дизельного топлива до 11 % и 7,5 % соответственно, чтобы снизить биржевые цены на сырье. Об этом говорится в совместном заявлении ведомств.
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Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности.
— Александр Новак, российский политикРБК вчера в 12:52
с чего всё началось
В сообщении на сайте обоих ведомств говорится, что этот способ в итоге позволит стабилизировать рынок моторного топлива в условиях "ускоренных темпов восстановления спроса".Московский Комсомолецвчера в 14:06
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Политика
Путин читает мрачные соцопросы ФСО. На их основе он принимает решения
Многие чиновники не в восторге от исследований ФСО и говорят, что «цифры почти всегда совпадают с замерами, а вот аналитика оставляет желать лучшего».
Капитал страны 02:40
Происшествия
Останки Николая II могут идентифицировать с помощью модели его шляпы
RT на русском вчера в 19:57
Общество
Красноярская учительница сдала ЕГЭ по химии
Ольга Юмашева, учительница из красноярской школы №32, заявила, что давно хотела сдать предмет, которому учит уже 22 года.
ДЕЛА.ru 00:43
Футбол
Иванов рассудит «Зенит» и «Спартак» в полуфинальном матче Кубка России
На днях стало известно, что главным судьей матча станет Сергей Иванов.
CT news 02:05
Политика
Посол Армении заявил о подготовке общества в Азербайджане к войне
Предшествовавшие конфликту заявления Баку "готовили общественное мнение в Азербайджане к войне", считает посол Армении в Москве Вардан Тоганян.
РИА Новости вчера в 17:56
Общество
В России заявили о стадии угасания эпидемии коронавируса
В настоящее время страна находится на стадии угасания эпидемии, заявил эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян в беседе с РИА Новости.
Lenta.ru вчера в 22:31
Шоу-бизнес
Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой
Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей супругой Аллой Пугачевой в беседе с «Комсомольской правдой».
Lenta.ru 01:43
Происшествия
В Байкал попало топливо с накренившегося из-за шторма судна
Топливо с накренившегося из-за шторма судна попало в озеро Байкал.
RT на русском 01:46
Общество
Сотрудники СГЭТ отказались выходить на маршруты из-за низких зарплат
Сотрудники СГЭТ объявили забастовку и отказались выйти на маршруты для обслуживания людей в пятницу утром.
Московский Комсомолец 02:38
Экономика
В Госдуму внесен законопроект о снижении налогов для IT-отрасли
Правительство внесло в Госдуму законопроект о налоговом маневре для IT-компаний.
Коммерсантъ вчера в 14:20
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Политика
В Минобороны РФ объяснили претензии США к Договору по открытому небу
REGNUM вчера в 18:49
Путешествия
Отдых в «перегруженном» туристами Крыму признали опасным
Бывший главный санитарный врач России и депутат Госдумы Геннадий Онищенко признал опасным отдых на российском юге во время пандемии.
Lenta.ru вчера в 10:46
Футбол
Контракт Торреса с «Манчестер Сити» будет рассчитан на пять лет
«Горожане» предложили хавбеку контракт на пять лет, стороны обговаривают последние условия. Об этом пишет журналист Николо Скира.
Матч ТВ 02:08
Здоровье
В 43 медучреждениях Свердловской области выявили очаги коронавируса с начала пандемии
Очаги новой коронавирусной инфекции выявлены в 43 медучреждениях Свердловской области с апреля, сообщил в пятницу полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.
ТАСС 02:15
Происшествия
В Москве задержали начальника отдела МВД
В Москве задержали начальника шестого отдела МВД по борьбе с наркотиками Сергея Дмитриева, пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Газета.Ru вчера в 15:49
Происшествия
Следствие заявило о «неопровержимых доказательствах» в деле Фургала
Как считает следствие, убийства предпринимателей губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом и его соучастниками совершались в целях продвижения коммерческих интересов.
Lenta.ru вчера в 11:49
Экономика
Коллекторы назвали «золотые правила» для берущих кредит
Людям, намеренным взять крупный кредит, следует в течение двух или трех месяцев откладывать сумму своего будущего ежемесячного платежа, рассказал президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) Эльман Мехтиев.
Газета.Ru вчера в 21:51
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Политика
Зеленский призвал украинцев объединиться ради возвращения территорий
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг, 16 июля, призвал сограждан объединиться с целью возвращения территорий, которые потеряла страна.
Известия вчера в 15:55
Политика
Конгрессмен США заявил о подготовке закона против «российских хакеров»
Лидер республиканцев в палате представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что в ближайшее время представит законопроект против «российских хакеров», которых США, Великобритания и Канада обвинили в кибератаках с целью кражи сведений о разработке вакцины от коронавируса.
РБК вчера в 23:26
Политика
Мурашко заявил об интересе к опыту России в борьбе с коронавирусом
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал об интересе стран к российскому опыту борьбы с коронавирусом.
RT на русском 02:39
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
Игры
Джефф Кейли показал внешний вид геймпада DualSense для PS5
CyberSport.ru вчера в 16:44
Армия и оружие
В Минобороны США объяснили, о какой гиперзвуковой ракете говорил Трамп
Вашингтон, 17 июля 2020, 02:29 — REGNUM Американская гиперзвуковая ракета, о которой с середины мая говорит президент США Дональд Трамп, прошла лётные испытания в марте 2020 года, сообщил 16 июля телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя Министерства обороны США.
REGNUM вчера в 19:29
Общество
Россияне могут рассчитывать еще на три детских пособия в августе
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут рассчитывать на выплаты в размере 20 тыс. рублей.
ФАН вчера в 20:46
Армия и оружие
Армения отреагировала на угрозы Азербайджана атаковать Мецаморскую АЭС
МИД Армении отреагировал на угрозы военного ведомства Азербайджана нанести удар по Мецаморской АЭС.
Взгляд.ру вчера в 15:15