с чего всё началось

Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности.

"ФАС и министерство энергетики Российской Федерации по итогам совместных консультаций по ситуации на топливном рынке пришли к соглашению о необходимости увеличения минимальных объемов продаж нефтепродуктов на бирже до уровня 11% по бензинам и 7,5% по дизельному топливу и возможному дальнейшему их увеличению", — говорится в сообщении.

ФАС и Минэнерго увеличат минимальные продажи бензина на бирже до 11%

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