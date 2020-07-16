Энергетика
ПРАЙМФАС и Минэнерго увеличат минимальные продажи бензина на бирже до 11%
"ФАС и министерство энергетики Российской Федерации по итогам совместных консультаций по ситуации на топливном рынке пришли к соглашению о необходимости увеличения минимальных объемов продаж нефтепродуктов на бирже до уровня 11% по бензинам и 7,5% по дизельному топливу и возможному дальнейшему их увеличению", — говорится в сообщении.
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Принятие этих мер в совокупности позволит создать запас прочности в период повышенного спроса на нефтепродукты, будет способствовать дисциплине на топливном рынке и поможет избежать чрезмерной волатильности.
— Александр Новак, российский политикРБК 12:52
с чего всё началось
В сообщении на сайте обоих ведомств говорится, что этот способ в итоге позволит стабилизировать рынок моторного топлива в условиях "ускоренных темпов восстановления спроса".Московский Комсомолец14:06
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