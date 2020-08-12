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Компания

ФАС и Минтранс проверят жалобы из-за роста цен на авиакеросин

О резком подорожании авиатоплива сообщили в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие российские авиакомпании). В организации предоставили данные тендеров о значительном росте цен на авиакеросин в аэропортах Сибири и Дальнего Востока.В источнике
С чего всё началось
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) заявила
, что не получала официальных обращений с просьбой проверить правомерность причин роста цен на авиационный керосин.
РБК12 августа в 10:07
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Коммерсантъ

Авиакеросин подорожал в частности

Коммерсантъ12 августа в 14:23
РИА Новости

ФАС прокомментировала жалобы авиакомпаний на рост цен на авиакеросин

РИА Новости12 августа в 10:25
Известия

ФАС проверит информацию о подорожании авиакеросина

Известия12 августа в 09:40
ТАСС

ФАС проведет проверку информации о росте цен на авиакеросин

ТАСС12 августа в 09:32
РБК

ФАС ответила на жалобу авиакомпаний о резком росте цен на топливо

РБК12 августа в 10:07
Интерфакс

ФАС объяснила подорожание авиатоплива

Интерфакс12 августа в 10:08
Газета.Ru

Авиакомпании РФ пожаловались в Минтранс на скачки цен на авиатопливо

Газета.Ru12 августа в 03:04

Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца
РБКвчера в 07:17
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