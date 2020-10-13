ФАС и Минздрав предложили разрешить повышать цены на жизненно важные лекарства
Как сообщает «Коммерсант», о том, что Минздрав разрабатывает систему повышения предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства, которые оказались в дефиците в связи с нерентабельностью производства, рассказал собеседник газеты на фармацевтическом рынке.В источнике
С чего всё началось
Чиновники готовы поднять стоимость жизненно важных препаратов
Детали разработанного с Минздравом механизма Тимофей Нижегородцев не привел. Он уточнил, что ФАС выступала за пересмотр цен на воспроизведенные препараты, цены на которые зарегистрированы в 2010 году, а также предлагала разрешить компаниям пересмотреть цены с учетом неиспользованной индексации.
Коммерсантъвчера в 18:32
Подробнее о событии
ФАС и Минздрав предлагают разрешить повышать цены, в том числе на жизненно-важные лекарства
Эхо Москвывчера в 03:34