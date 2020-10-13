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Мойка78
Мойка78

ФАС и Минздрав предложили разрешить повышать цены на жизненно важные лекарства

Как сообщает «Коммерсант», о том, что Минздрав разрабатывает систему повышения предельных отпускных цен на жизненно важные лекарства, которые оказались в дефиците в связи с нерентабельностью производства, рассказал собеседник газеты на фармацевтическом рынке.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Чиновники готовы поднять стоимость жизненно важных препаратов

Детали разработанного с Минздравом механизма Тимофей Нижегородцев не привел. Он уточнил, что ФАС выступала за пересмотр цен на воспроизведенные препараты, цены на которые зарегистрированы в 2010 году, а также предлагала разрешить компаниям пересмотреть цены с учетом неиспользованной индексации.
Коммерсантъвчера в 18:32
Подробнее о событии
Коммерсантъ

На ФАС давят колеса

Коммерсантъ18:17
URA.Ru

В России подорожают жизненно важные препараты

URA.Ruвчера в 20:49
Эхо Москвы

ФАС и Минздрав предлагают разрешить повышать цены, в том числе на жизненно-важные лекарства

Эхо Москвывчера в 03:34
Дождь

ФАС и Минздрав предложили разрешить повышать цены на жизненно важные лекарства

Дождьвчера в 03:11
Телеканал 360°

СМИ: в России могут поднять стоимость жизненно важных препаратов

Телеканал 360°вчера в 22:18
ФедералПресс

«Это не чистый рынок, где допустима конкуренция». Эксперт об идее повысить цены на жизненно важные лекарства

ФедералПрессвчера в 08:17
Znak.com

ФАС и Минздрав готовят документ, разрешающий повышать цены на жизненно важные лекарства

Znak.comвчера в 20:30

В Центробанке допустили введение цифрового рубля как новой формы денег

"Введение цифрового рубля может дополнительно способствовать финансовой стабильности, ограничивая риски валютизации экономики в условиях, когда быстро развиваются глобальные тенденции цифровизации финансового сектора и другие центральные банки разрабатывают свои цифровые валюты", — говорится в материалах регулятора.
РИА Новостивчера в 10:07

Лавров допустил возможность прекращения диалога России с Евросоюзом

Россия может прекратить общение с Евросоюзом, если западные державы не готовы поддерживать взаимоуважительный диалог, заявил глава МИД Сергей Лавров на презентации доклада "Утопия многообразного мира: как продолжается история" международного дискуссионного клуба "Валдай".
РИА Новостивчера в 15:47

Рябков назвал предложения США по ДСНВ неприемлемыми

Спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли ранее заявил, что Вашингтон готов "уже завтра" продлить договор СНВ-3 в обмен на взаимную заморозку ядерных арсеналов и считает, что достиг "принципиального" соглашения с Москвой на этот счет.
РИА Новостивчера в 16:37

Американский прокурор требует освободить осужденную в США россиянку Осипову

Окружной прокурор американского штата Канзас Стивен Макаллистер подписал ходатайство об освобождении из-под стражи россиянки Богданы Осиповой, которая была осуждена в США за похищение собственного ребенка.
Московский Комсомолец17:14

Военный эксперт оценил «реалистичность» силового захвата Крыма Киевом

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, украинский аналитик Андрей Головачев выразил мнение, что Украина не сможет "вернуть Крым" с помощью международного права, поэтому единственный вариант – силовой захват.
РИА Новости Крымвчера в 07:40

Помпео оценил избрание Китая, России и Кубы в Совет ООН по правам человека

Вашингтон, 14 октября 2020, 01:16 — REGNUM Избрание нескольких стран — Китая, России и Кубы — в Совет ООН по правам человека подтверждает, что в 2018 году Соединённые Штаты приняли правильное решение выйти из этого органа, написал 13 октября госсекретарь США Майкл Помпео на своей странице в Twitter.
REGNUM18:16

Еще три человека умерли от коронавируса в Амурской области

13 октября в Амурской области подтверждено 54 новых случая коронавируса: 29 - в Благовещенске, семь - в Белогорске, по четыре - в Тынде, Благовещенском и Серышевском районах, по два - в Свободном и Завитинском районе, по одному - в Шимановске и Шимановском районе.
Телепортвчера в 04:23

Лечивший Навального врач уволился из больницы скорой помощи в Омске

По информации минздрава Омской области, после экстренной госпитализации Алексея Навального 20 августа в Омске именно Анатолий Калиниченко начал первым выходить к прессе с комментариями о здоровье оппозиционера.
Коммерсантъвчера в 11:48

Зеленский: британская разведка готова финансировать «украинские независимые СМИ»

Президент Украины Владимир Зеленский раскрыл некоторые детали встречи с руководством британской разведки MI-6 в ходе визита в Великобританию и рассказал о ее готовности финансировать некоторые украинские СМИ.
ТАСС17:20

Киссинджер призвал проделать с Китаем сработавший против СССР трюк

Экс-глава Госдепа США Генри Киссинджер предложил повторить с КНР тот же трюк, который был проделан с СССР в конце 60-х – начале 70-х годов, когда политика разрядки сопровождалась сближением Вашингтона и Пекина для совместного противодействия Москве.
Взгляд.рувчера в 14:36