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Дождь
Дождь

ФАС и Минздрав предложили разрешить повышать цены на жизненно важные лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минздрав предложили разрешить производителям повышать предельные цены на жизненно важные препараты, которые оказались в дефиците из-за нерентабельности производства.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Чиновники готовы поднять стоимость жизненно важных препаратов

Детали разработанного с Минздравом механизма Тимофей Нижегородцев не привел. Он уточнил, что ФАС выступала за пересмотр цен на воспроизведенные препараты, цены на которые зарегистрированы в 2010 году, а также предлагала разрешить компаниям пересмотреть цены с учетом неиспользованной индексации.
Коммерсантъ18:32
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ФедералПресс

«Это не чистый рынок, где допустима конкуренция». Эксперт об идее повысить цены на жизненно важные лекарства

ФедералПресс08:17
Эхо Москвы

ФАС и Минздрав предлагают разрешить повышать цены, в том числе на жизненно-важные лекарства

Эхо Москвы03:34
Дождь

ФАС и Минздрав предложили разрешить повышать цены на жизненно важные лекарства

Дождь03:11
Телеканал 360°

СМИ: в России могут поднять стоимость жизненно важных препаратов

Телеканал 360°22:18
URA.Ru

В России подорожают жизненно важные препараты

URA.Ru20:49
Znak.com

ФАС и Минздрав готовят документ, разрешающий повышать цены на жизненно важные лекарства

Znak.com20:30
Коммерсантъ

Чиновники готовы поднять стоимость жизненно важных препаратов

Коммерсантъ18:32

Евросоюз проинформировал Россию о подготовке новых санкций в отношении Белоруссии

Верховный представитель Европейского союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель в ходе разговора с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым проинформировал его о подготовке нового пакета санкций ЕС в отношении Белоруссии.
Евросоюз проинформировал Россию о подготовке новых санкций в отношении Белоруссии
Вечерняя Москва11:37

Мамаев и Кокорин подадут кассационную жалобу на решение суда на следующей неделе

Адвокат Игорь Бушманов, представляющий интересы футболиста Павла Мамаева, сообщил «СЭ», что уже на следующей неделе будет подана кассационная жалоба на вердикт Мосгорсуда по его подзащитному и остальным фигурантам нашумевшего дела — Александру Кокорину, его брату Кириллу, а также другу футболистов Александру Протасовицкому.
Мамаев и Кокорин подадут кассационную жалобу на решение суда на следующей неделе
Спорт-Экспресс09:37

Райан Рейнольдс и Сандра Буллок могут воссоединиться в экшн-комедии «Затерянный город Д»

Некоторые СМИ сообщили, что Сандра Буллок сыграет главную роль в новом романтическом боевике под названием «Затерянный город Д». Она же выступит в качестве продюсера картины, права на которую приобрела студия Paramount pictures.
Мой Брянск11:30

В Приангарье возбудили дело о поставках в медучреждения поддельных масок на 40 млн рублей

Следственные органы СК РФ по Иркутской области возбудили уголовное дело о поставках в три медучреждения региона фальсифицированных медицинских масок на сумму более 40 млн рублей.
ТАСС11:44

Госдума освободила Лысакова от должности первого зампреда комитета по госстроительству

Госдума на пленарном заседании сняла депутата Вячеслава Лысакова (фракция «Единая Россия») с поста первого заместителя председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству.
Коммерсантъ10:03

Госдума вводит штрафы до 15 млн рублей за отказ удалять запрещенную информацию с сайтов

Госдума на пленарном заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект об административных штрафах до 15 млн рублей для владельцев сайтов за отказ удалять запрещенную информацию, включая детскую порнографию и экстремистские материалы.
ТАСС07:57