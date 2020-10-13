ФАС и Минздрав предложили разрешить повышать цены на жизненно важные лекарства
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минздрав предложили разрешить производителям повышать предельные цены на жизненно важные препараты, которые оказались в дефиците из-за нерентабельности производства.В источнике
С чего всё началось
Чиновники готовы поднять стоимость жизненно важных препаратов
Детали разработанного с Минздравом механизма Тимофей Нижегородцев не привел. Он уточнил, что ФАС выступала за пересмотр цен на воспроизведенные препараты, цены на которые зарегистрированы в 2010 году, а также предлагала разрешить компаниям пересмотреть цены с учетом неиспользованной индексации.
Коммерсантъ18:32
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