Детали разработанного с Минздравом механизма Тимофей Нижегородцев не привел. Он уточнил, что ФАС выступала за пересмотр цен на воспроизведенные препараты, цены на которые зарегистрированы в 2010 году, а также предлагала разрешить компаниям пересмотреть цены с учетом неиспользованной индексации.

Коммерсантъ 18:32