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Дождь

ФАС и Минздрав предложили разрешить повышать цены на жизненно важные лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) и Минздрав предложили разрешить производителям повышать предельные цены на жизненно важные препараты, которые оказались в дефиците из-за нерентабельности производства.В источнике
С чего всё началось
Коммерсантъ

Чиновники готовы поднять стоимость жизненно важных препаратов

Детали разработанного с Минздравом механизма Тимофей Нижегородцев не привел. Он уточнил, что ФАС выступала за пересмотр цен на воспроизведенные препараты, цены на которые зарегистрированы в 2010 году, а также предлагала разрешить компаниям пересмотреть цены с учетом неиспользованной индексации.
Коммерсантъ18:32
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ФедералПресс

«Это не чистый рынок, где допустима конкуренция». Эксперт об идее повысить цены на жизненно важные лекарства

ФедералПресс08:17
URA.Ru

В России подорожают жизненно важные препараты

URA.Ru20:49
Дождь

ФАС и Минздрав предложили разрешить повышать цены на жизненно важные лекарства

Дождь03:11
Телеканал 360°

СМИ: в России могут поднять стоимость жизненно важных препаратов

Телеканал 360°22:18
Эхо Москвы

ФАС и Минздрав предлагают разрешить повышать цены, в том числе на жизненно-важные лекарства

Эхо Москвы03:34
Znak.com

ФАС и Минздрав готовят документ, разрешающий повышать цены на жизненно важные лекарства

Znak.com20:30
Коммерсантъ

Чиновники готовы поднять стоимость жизненно важных препаратов

Коммерсантъ18:32

Лавров и Боррель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Белоруссию

Стороны рассмотрели ряд актуальных международных тем, включая реальное положение дел с выполнением минских договоренностей по разрешению внутриукраинского кризиса, задачи нагорнокарабахского урегулирования в соответствии с московским заявлением министров иностранных дел Азербайджана, Армении и России, а также ситуацию вокруг Белоруссии.
Лавров и Боррель обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе и Белоруссию
ТАСС08:24

Юристы Пригожина начали подавать иски о защите чести к Навальному, Соболь и Волкову

Юристы российского предпринимателя, главы компании "Конкорд" Евгения Пригожина подготовили и начали подавать иски о защите чести и достоинства против Алексея Навального, Любови Соболь, Леонида Волкова, Максима Шевченко и Владимира Милова.
ТАСС08:18

Совет ЕС выразил готовность ввести санкции против Лукашенко

В своих выводах Совет ЕС выразил готовность принять дальнейшие ограничительные меры в отношении организаций и высокопоставленных должностных лиц, в том числе Лукашенко, «если ситуация не улучшится».
RT на русскомвчера в 07:43

Хюлькенберг допустил возможность перехода в «Альфа Таури»

Немецкий пилот Нико Хюлькенберг, комментируя своё будущее, ответил на вопрос, рассматривает ли он возможность выступления в следующем сезоне в составе «Хааса» или в сестринской команде «Ред Булл» — «Альфа Таури».
Чемпионат08:21

Биатлонистка Домрачева призвала власти Белоруссии прекратить насилие

Четырехкратная олимпийская чемпионка по биатлону Дарья Домрачева высказала мнение, что власти Белоруссии могли бы по-другому подойти к урегулированию ситуации в стране вместо применения репрессий к своим оппонентам.
Интерфакс04:44

В Башкирии представили новый состав правительства после назначения премьер-министра

В середине сентября Хабиров поручил Андрею Назарову, назначенному премьер-министром республики, в течение месяца внести предложения по структуре исполнительных органов государственной власти, аппарата и персональному составу правительства региона.
ТАСС02:53

Госдума освободила Лысакова от должности первого зампреда комитета по госстроительству

Госдума на пленарном заседании сняла депутата Вячеслава Лысакова (фракция «Единая Россия») с поста первого заместителя председателя думского комитета по государственному строительству и законодательству.
Коммерсантъ10:03

Александра Трусова стала победительницей второго этапа Кубка России по фигурному катанию

Александра Трусова порадовала своего нового тренера Евгения Плющенко, став в воскресенье, 11 октября, победительницей второго этапа Кубка России по фигурному катанию.
Аргументы недели11 октября в 13:27

Крашенинников: Госсовет возглавит президент России

Mossovetinfo.ru – Госсовет возглавит президент России, соответствующее положение прописано в Конституции, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.
Моссовет10:18

В Центробанке допустили введение цифрового рубля как новой формы денег

"Введение цифрового рубля может дополнительно способствовать финансовой стабильности, ограничивая риски валютизации экономики в условиях, когда быстро развиваются глобальные тенденции цифровизации финансового сектора и другие центральные банки разрабатывают свои цифровые валюты", — говорится в материалах регулятора.
РИА Новости10:07