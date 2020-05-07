с чего всё началось

Кратковременный пиковый рост цен на крупу был обусловлен ажиотажным спросом в марте этого года. ФАС России и ее территориальные органы проводят серию проверок по подозрению в картельном сговоре поставщиков и производителей гречневой крупы.

ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

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