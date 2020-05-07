Экономика
ТАССФАС и прокуратура проверяют цены на гречку
Кратковременный пиковый рост цен на крупу был обусловлен ажиотажным спросом в марте этого года. ФАС России и ее территориальные органы проводят серию проверок по подозрению в картельном сговоре поставщиков и производителей гречневой крупы.
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с чего всё началось
«Службой совместно с органами прокуратуры проводятся мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу», — заявили в ведомстве.RT на русском14:07
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Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
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Игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев ответил на недовольство Дмитрия dimasick Матвиенко организацией матча на ESL One: Road to Rio по CS:GO.
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Сегодня, 8 мая, подтвердилась коронавирусная инфекция еще у троих человек на Сахалине.
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Модель Кара Делевинь и актриса Эшли Бенсон ("Милые обманщицы") разошлись после двух лет отношений.
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Опубликованы фотографии служащего в армии Сон Хын-Мина
Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын-Мин проходит службу в армии.
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Гражданин США признался в попытке похитить Николаса Мадуро
Ранее на этой неделе Мадуро заявил, что среди 13 арестованных участников попытки вторжения в Венесуэлу – два гражданина США.
Интерфакс вчера в 15:38
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Два отделения ГКБ № 1 в Новокузнецке Новокузнецке перепрофилированы для приёма пациентов с COVID-19 и сходими патологиями.
Газета Кемерова 02:25
Кино
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В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву
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Политика
Ким Чен Ын направил устное послание Си Цзиньпину
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Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
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Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
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В Китае медики обнаружили коронавирус SARS-CoV-2 в семени заразившихся им мужчин.
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