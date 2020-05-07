Коронавирус
ТАССФАС и прокуратура проверяют цены на гречку
"Службой совместно с органами прокуратуры проводятся мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу", - отмечается в сообщении. По данным ведомства, Российская Федерация полностью обеспечивает собственные потребности в гречневой крупе.
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Знаменитый уличный художник Бэнкси не остался в стороне от пандемии коронавируса и изобразил в своей новой работе медсестру-супергероя.
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Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
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Песков ответил на вопрос о подписании Путиным указа о выходе из самоизоляции
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На официальном сайте лиги сказано, что анализ текущей ситуации показал отсутствие справедливых критериев, позволяющих определить победителя досрочно.
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ИА Красная Весна 14:35
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Костромской бизнес возобновит работу с 12 мая
Разрешение на работу получат более 6700 предприятий и организаций области – но при соблюдении определенных условий.
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В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
Коммерсантъ 14:08
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В Петербурге 190 медиков попали в Боткина. Четверо на ИВЛ
Председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец рассказал о числе заболевших медиков в Северной столице.
Фонтанка.Ру вчера в 11:36
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Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
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Здоровье
Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса
Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли.
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Мэр Сергей Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве и социального дистанцирования.
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Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru 14:05
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Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
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Врачи нашли способ спасти тяжелобольных с коронавирусом
Врачи из медицинского комплекса Маунт-Синай (Нью-Йорк) пришли к выводу, что разжижающие кровь препараты могут спасти пациентов, тяжело переносящих COVID-19.
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Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
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Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о мерах правительства по борьбе с распространением коронавируса.В чем проблема регламентировать работу сферы услуг, тех же парикмахерских.
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Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей
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Яна Рудковская извинилась за оскорбления девочки из детдома
Известный продюсер Яна Рудковская принесла свои извинения девочке, которую на одном из ток-шоу назвала умственно отсталой.
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На Солнце обнаружен протуберанец больших размеров
Ученые заявили о нахождении очень большого протуберанца на поверхности Солнца.
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Экономика
Российским регионам предсказали тяжелейшие проблемы в XXI веке
Аналитики международного рейтингового агентства S&P в своем прогнозе (есть в распоряжении «Ленты.ру») предсказали российским регионам тяжелейшие бюджетные проблемы с начала XXI века.
Lenta.ru 14:13