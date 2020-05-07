"Службой совместно с органами прокуратуры проводятся мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу", - отмечается в сообщении. По данным ведомства, Российская Федерация полностью обеспечивает собственные потребности в гречневой крупе.

ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

Общество Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая По словам градоначальника Сергея Собянина, с 12 мая в столице снова заработают промышленные предприятия и возобновится строительство дорог, школ, детских садов и других объектов. 4,5K

Политика Мишустин провел совещание по мерам поддержки экономики Меры, которые обсуждались на совещании, призваны восстановить нормальный ритм работы экономики после снятия ограничений, связанных с коронавирусом, говорится в сообщении. 7

Общество Уличный художник Бэнкси нарисовал медсестру-супергероя Знаменитый уличный художник Бэнкси не остался в стороне от пандемии коронавируса и изобразил в своей новой работе медсестру-супергероя. 2

Общество Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов. 1K

Общество Костромской бизнес возобновит работу с 12 мая Разрешение на работу получат более 6700 предприятий и организаций области – но при соблюдении определенных условий. 1

Общество В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин. 439

Происшествия Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств. 2,4K

Здоровье Мясников объяснил статистику выздоровевших от коронавируса Согласно оперативной информации на 7 мая, в России выявлено 177 160 случаев заболевания коронавирусом, 23 803 человека выздоровели, 1625 — умерли. 118

Фигурное катание Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. 8

Здоровье Врачи нашли способ спасти тяжелобольных с коронавирусом Врачи из медицинского комплекса Маунт-Синай (Нью-Йорк) пришли к выводу, что разжижающие кровь препараты могут спасти пациентов, тяжело переносящих COVID-19.

Футбол Широков раскритиковал власти России за меры по борьбе с коронавирусом Экс-игрок сборной России Роман Широков высказался о мерах правительства по борьбе с распространением коронавируса.В чем проблема регламентировать работу сферы услуг, тех же парикмахерских.

Шоу-бизнес Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей Королева Елизавета запретила пока Кейт заводить еще одного ребенка, потому что из-за этого она не сможет активно участвовать в светской жизни. 14