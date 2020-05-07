Экономика
ТАССФАС и прокуратура проверяют цены на гречку
Кратковременный пиковый рост цен на крупу был обусловлен ажиотажным спросом в марте этого года. ФАС России и ее территориальные органы проводят серию проверок по подозрению в картельном сговоре поставщиков и производителей гречневой крупы.
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с чего всё началось
«Службой совместно с органами прокуратуры проводятся мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу», — заявили в ведомстве.RT на русском14:07
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Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 14:22, Ашберн
Общество
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Мэр Москвы Сергей Собянин продлил ограничения, связанные с коронавирусом, до 31 мая. Указ градоначальника опубликовали на его сайте.
РИА Новости 09:32
Шоу-бизнес
Российские звезды лишатся недвижимости за рубежом из-за пандемии
Российским звездам приходится массово распродавать заграничную недвижимость из-за высоких налогов и отсутствия заработков на фоне пандемии.
Lenta.ru 14:03
Фигурное катание
Мишина назвала приход Трусовой серьёзным риском для Плющенко
Заслуженный тренер России Татьяна Мишина прокомментировала переход российской фигуристки Александры Трусовой от тренера Этери Тутберидзе в академию Евгению Плющенко.
RT на русском 13:00
Общество
Власти заявили о неготовности Петербурга к снятию ограничений
На первом этапе россиянам разрешат заниматься спортом на открытом воздухе, на втором будут отменены ограничения на прогулки, а также начнут работать образовательные учреждения и торговые точки, но с ограничением по числу посетителей.
Известия 13:32
Общество
В Минздраве назвали сроки активного распространения коронавируса
Главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова в эфире канала "Россия-24" дала прогноз по распространению коронавируса в стране.
Газета.Ru 13:50
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Политика
Решетникова исключили из рабочей группы по нацпроектам
Владимир Путин исключил министра экономического развития Максима Решетникова из рабочей группы президентского совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
РИА Новости вчера в 13:17
Общество
Врач перечислил главные ошибки при ношении маски
Напомним, в связи с распространением коронавирусной инфекции во многих регионах вводят обязательное ношение медицинских масок в общественных пространствах.
ИА Красная Весна 10:38
Общество
На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера
Администраторы группы челябинского торгово-развлекательного комплекса (ТРК) «Космос» в социальной сети «ВКонтакте» по ошибке разместили фото Гитлера среди портретов участников Великой Отечественной войны, сообщает 74.ru.
РБК 10:30
Общество
Сбербанк затруднил многим россиянам оплату картами
Платежные системы и ЦБ в марте – начале апреля рекомендовали банкам не отклонять операции по картам, срок действия которых истек, поскольку из-за режима изоляции люди не всегда могут получить новые.
Ведомости 08:51
Технологии
Разработчики блокчейн-платформы TON запустили ее без Дурова
Сообщество Free TON Community, состоящее из разработчиков и потенциальных пользователей TON, запустило блокчейн-платформу Free TON, сообщил РБК.
Коммерсантъ 10:53
Армия и оружие
Новый гусеничный БТР для Крайнего Севера создают в России
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Александра Красовицкого, гендиректора "Военно-промышленной компании", которая занимается разработкой бронетранспортера, эта машина предназначена для выполнения боевых задач в условиях Крайнего Севера.
Российская газета 02:27
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Игры
Microsoft запустила лавину мощных игровых трейлеров для нового Xbox
Российская газета 12:59
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Экономика
Силуанов объяснил решение не раздавать россиянам деньги в кризис
Россия могла бы начать раздавать "вертолетные деньги", то есть запустить эмиссию и напрямую выдавать деньги населению, как поступили власти некоторых государств при пандемии COVID-19, если бы рубль был мировой резервной валютой.
РИА Новости 05 мая в 20:46
Политика
Саакашвили назначили главой комитета реформ Украины
В июне 2019 года Зеленский отмечал, что на тот момент не рассматривал возможности назначить Саакашвили на государственный пост.
BFM.ru 13:27
Общество
В Подмосковье с 12 мая могут разрешить работу некоторых предприятий
Возобновление работы ряда предприятий подмосковья возможно, но при соблюдении дополнительных мер безопасности, сообщил глава Московской области Андрей Воробьев 7 мая на своем канале в Telegram.
ИА Красная Весна 13:14
Культура
На канале Сыендука состоялась премьера анимационного шоу «Я это уже видел»
Москва, 7 мая 2020, 19:19 — REGNUM На YouTube-канале видеоблогера Сыендука состоялась премьера анимационного скетч-шоу «Я это уже видел».
REGNUM 12:19
Общество
Геннадий Онищенко: Коронавирус «выдыхается»
Доктор медицинских наук, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в России.
Pravda.Ru 05:28
Энергетика
Белоруссия рассматривает поставки американской нефти через Польшу
В ответ на вопрос о поставках американской нефти вице-премьер подтвердил, что они возможны через Польшу.
Коммерсантъ 07:18
Общество
Штраф для предприятий за отсутствие масок составит до 300 тысяч рублей
Взыскание за несоблюдение санитарных норм при режиме самоизоляции на рабочих местах для работодателя – юридического лица составит от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, индивидуальных предпринимателей – от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, рассказал начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков.
Москва 24 13:21
Энергетика
Египетский миллиардер предсказал рост цен на нефть до $100
Египетский миллиардер, основатель Orascom Telecom Holding Нагиб Савирис допустил рост цен на нефть до $100 через 18 месяцев.
Известия 10:02
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18