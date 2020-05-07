Экономика
ТАССФАС и прокуратура проверяют цены на гречку
Кратковременный пиковый рост цен на крупу был обусловлен ажиотажным спросом в марте этого года. ФАС России и ее территориальные органы проводят серию проверок по подозрению в картельном сговоре поставщиков и производителей гречневой крупы.
Читать в источнике
Оценить102
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Происшествия
В Москве задержан банкир Олег Власов
В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Политика
Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
Общество
В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса
Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
Общество
Режим изоляции продлен в Москве до 31 мая
Маски и перчатки станут обязательными при поездках на любых видах общественного транспорта, а также при посещении магазинов.
Эхо Москвы 12:03
Наука
Создан прототип двигателя, работающий на воздушной плазме
Китайские ученые создали прототип двигателя, который работает на воздушной плазме — ионизированном газе, который существует в природных условиях на поверхности.
Новые Ведомости 04:03
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости 12:46
Экономика
Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам
Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru вчера в 05:27
Шоу-бизнес
Никита Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой
Шоумэн решил вызвать на бой Емельяненко после того, как тот сказал, что шоумену Джигурде и российскому телеведущему Владимиру Соловьеву не нужно выходить на ринг, так как «уже песок сыпется».
ФАН 10:19
Происшествия
Очередь из скорых выстроилась у детского отделения поликлиники в Красносельском районе. Её перепрофилировали под диагностику коронавируса
Фонтанка.Ру 12:15
Общество
СМИ сообщили о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что экзамены планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты.
Государственные Вести вчера в 03:22
Экономика
В России растут продажи недорогих продуктов
Торговые сети в новых условиях увеличили продажи недорогих продуктов – за первые 15 дней апреля на 20%, цитирует исследование издание "Известия".
Вести.Ru 03:06
Армия и оружие
Леонков: кураторы из США отчитались за траты на Украину, подняв ее в рейтинге военной мощи
Украина поднялась на две позиции в ежегодном рейтинге самых мощных армий мира, составляемых Global Firepower.
Политика Сегодня 07:14
Экономика
Китай может продать часть госдолга США, обвалив доллар
Китай в ответ на жесткие обвинения правительства США в распространении опасной инфекции может в срочном порядке продать часть госдолга США, обвалив курс доллара, информирует издание South China Morning Post.
Evo-rus.com 15:44
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Общество
В Подмосковье до 31 мая продлен режим изоляции граждан
В Московской области режим изоляции жителей продлен до 31 мая.
Коммерсантъ 16:41
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Общество
Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 956, сообщили в оперативном штабе в четверг, 7 мая.
Известия 14:44
Космос
На Луне обнаружены масштабные выбросы углерода
Актуальные Новости 09:20
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Чтобы снять режим самоизоляции в Московской области, нужно убедиться, что распространение коронавируса в регионе остановлено, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24».
Вести ФМ вчера в 15:45
Футбол
Переходы Шевченко в «Челси» и Реброва в «Тоттенхэм» попали в топ худших трансферов АПЛ
В топ-50 худших трансферов попал также переход украинца Сергея Реброва из киевского «Динамо» в «Тоттенхэм» в 2000 году.
Metaratings вчера в 13:35
Происшествия
Найдена женщина, затушившая Вечный огонь в Санкт-Петербурге
Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 23:17 — REGNUM Женщина, затушившая газировкой и пустыми бутылками Вечный огонь на Марсовом поле найдена сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.
REGNUM 16:17
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия 05 мая в 07:24
Экономика
Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян
Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37