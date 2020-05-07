Экономика

ТАССТАССФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

Кратковременный пиковый рост цен на крупу был обусловлен ажиотажным спросом в марте этого года. ФАС России и ее территориальные органы проводят серию проверок по подозрению в картельном сговоре поставщиков и производителей гречневой крупы.
Читать в источнике
Комментировать159

Подробнее о событии

ФАС назвала сезонным рост цен на плодоовощную продукцию

Известия14:39

ФАС не исключает картельных соглашений на рынке лимонов

Российская газета14:15

ФАС и прокуратура проводят проверки цен на гречку

RT на русском14:07

ФАС проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара

Ведомости14:08

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

Интерфакс14:03

Подорожание лимонов в 2,5 раза заставило задуматься ФАС. Власти ищут картельный сговор

Фонтанка.Ру14:14

ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

ТАСС13:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:52, Ашберн
Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
135
Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
155
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском 15:44
315
Общество

На странице акции ко дню Победы по ошибке разместили фото Гитлера

РБК 10:30
112
Общество

В Минздраве дали прогноз «активного распространения» коронавируса

Как отмечал главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико, возможность новой волны COVID-19 будет определяться свойствами возбудителя и выраженностью его мутации.
RT на русском 11:37
496
Общество

Режим изоляции продлен в Москве до 31 мая

Маски и перчатки станут обязательными при поездках на любых видах общественного транспорта, а также при посещении магазинов.
Эхо Москвы 12:03
Наука

Создан прототип двигателя, работающий на воздушной плазме

Китайские ученые создали прототип двигателя, который работает на воздушной плазме — ионизированном газе, который существует в природных условиях на поверхности.
Новые Ведомости 04:03
150
Общество

Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться

Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
1K
Общество

В Петербурге введут обязательный масочный режим

Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости 12:46
896
Экономика

Сбербанк с 6 мая снижает ставки по ипотечным кредитам

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования застройщиков составит для зарплатных клиентов 6,2%. Кроме того, Сбербанк на базе "ДомКлик" готовит решения для снижения ставок по программам ипотечного кредитования на покупку жилья на первичном и вторичном рынках.
Вести.Ru вчера в 05:27
566
Шоу-бизнес

Никита Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой

Шоумэн решил вызвать на бой Емельяненко после того, как тот сказал, что шоумену Джигурде и российскому телеведущему Владимиру Соловьеву не нужно выходить на ринг, так как «уже песок сыпется».
ФАН 10:19
7
Происшествия

Очередь из скорых выстроилась у детского отделения поликлиники в Красносельском районе. Её перепрофилировали под диагностику коронавируса

Фонтанка.Ру 12:15
Общество

СМИ сообщили о возможном переносе ЕГЭ и начала учебного года

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что экзамены планируется проводить с 8 июня, но не исключил переноса этой даты.
Государственные Вести вчера в 03:22
935
Экономика

В России растут продажи недорогих продуктов

Торговые сети в новых условиях увеличили продажи недорогих продуктов – за первые 15 дней апреля на 20%, цитирует исследование издание "Известия".
Вести.Ru 03:06
20
Происшествия

Создателю паблика «Омбудсмен полиции» предъявили обвинение

Коммерсантъ 15:49
416
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
2,4K
Армия и оружие

Леонков: кураторы из США отчитались за траты на Украину, подняв ее в рейтинге военной мощи

Украина поднялась на две позиции в ежегодном рейтинге самых мощных армий мира, составляемых Global Firepower.
Политика Сегодня 07:14
4
Экономика

Китай может продать часть госдолга США, обвалив доллар

Китай в ответ на жесткие обвинения правительства США в распространении опасной инфекции может в срочном порядке продать часть госдолга США, обвалив курс доллара, информирует издание South China Morning Post.
Evo-rus.com 15:44
102
Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
2K
Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
173
Общество

В Подмосковье до 31 мая продлен режим изоляции граждан

В Московской области режим изоляции жителей продлен до 31 мая.
Коммерсантъ 16:41
Политика

Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ

Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
632
Общество

В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»

В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
542
Общество

Еще 51 пациент с коронавирусом умер в Москве

В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом. Общее число умерших в столице достигло 956, сообщили в оперативном штабе в четверг, 7 мая.
Известия 14:44
442
Космос

На Луне обнаружены масштабные выбросы углерода

Актуальные Новости 09:20
Общество

Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки

Чтобы снять режим самоизоляции в Московской области, нужно убедиться, что распространение коронавируса в регионе остановлено, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия-24».
Вести ФМ вчера в 15:45
301
Футбол

Переходы Шевченко в «Челси» и Реброва в «Тоттенхэм» попали в топ худших трансферов АПЛ

В топ-50 худших трансферов попал также переход украинца Сергея Реброва из киевского «Динамо» в «Тоттенхэм» в 2000 году.
Metaratings вчера в 13:35
Происшествия

Найдена женщина, затушившая Вечный огонь в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, 7 мая 2020, 23:17 — REGNUM Женщина, затушившая газировкой и пустыми бутылками Вечный огонь на Марсовом поле найдена сотрудниками полиции в Санкт-Петербурге.
REGNUM 16:17
281
Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия 05 мая в 07:24
1,8K
Экономика

Силуанов оценил вероятность заморозки вкладов россиян

Люди начинают опасаться по поводу безопасности своих банковских вкладов, так как в Сети ходят слухи о повторении истории 1991 года, когда деньги, находившиеся в банках, были заморожены.
Экономика сегодня 07:37
1,1K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное