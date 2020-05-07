с чего всё началось

Кратковременный пиковый рост цен на крупу был обусловлен ажиотажным спросом в марте этого года. ФАС России и ее территориальные органы проводят серию проверок по подозрению в картельном сговоре поставщиков и производителей гречневой крупы.

ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

Политика Стали известны планы покушавшихся на Мадуро диверсантов Один из двух задержанных на территории Венесуэлы американских граждан, которые, по данным правительства страны, пытались совершить военный переворот, рассказал о планах диверсантов. 110

Экономика Китай может продать часть госдолга США, обвалив курс доллара Даже если власти КНР примут решение избавиться от всего госдолга США, ФРС облигации быстро скупит и после резкого краткосрочного взлета процентные ставки по ним придут в норму, уверены эксперты. 119

Здоровье Китайские врачи обнаружили коронавирус в семени мужчин В Китае медики обнаружили коронавирус SARS-CoV-2 в семени заразившихся им мужчин.

Политика Власти США опубликовали 57 документов о вмешательстве РФ в выборы На сайте Спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США 7 мая были размещены 57 стенограмм и сопроводительных документов, содержащих показания свидетелей о вмешательстве России в избирательную кампанию в США в 2016 году. 102

Политика Саакашвили назвал свое назначение «неординарным шагом» Зеленского РИА Новости Бывший президент Грузии и экс - губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, который ранее был назначен на Украине на пост главы исполнительного комитета реформ, назвал свое назначение "неординарным шагом" со стороны президента Украины Владимира Зеленского.

Политика Пять стран вслед за ЕС продлили санкции из-за событий на Украине Черногория, Албания, Норвегия, Украина и Республика Молдова присоединились к объявленному в марте продлению санкций Европейского союза в отношении физических лиц и организаций из-за событий на Украине.

Здоровье ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку Страсбург оказал экстренную помощь пациенту с редким заболеванием Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые призвал Россию обеспечить ребенка со спинальной мышечной атрофией необходимым лекарством. 3

Футбол Чемпионат Норвегии начнется 16 июня Новый розыгрыш чемпионата Норвегии по футболу стартует 16 июня, сообщает Reuters.

Игры Square Enix показала концепт-арты NieR Replicant В марте компания Square Enix пообещала заново выпустить оригинальную NieR в издании Replicant — именно такой игру увидели владельцы PS3 в Японии десять лет назад. 1

Экономика Курс турецкой лиры упал до рекордного минимума Анкара, 7 мая 2020, 18:02 — REGNUM Турецкая лира опустилась в цене по отношению к доллару США до рекордного минимума, 7 мая сообщает агентство Anadolu. 14

Общество В Приморье ограничили сообщение с Находкой из-за коронавируса Власти Приморского края с пятницы ввели ограничение на въезд и выезд из города Находки на юге региона, где фиксируется высокий рост заражения коронавирусом нового типа. 1

Фигурное катание Тутберидзе прокомментировала уход Трусовой к Плющенко Сообщалось, Трусова приняла решение прекратить сотрудничество с Этери, поскольку не получала должного внимания со стороны наставника. 9