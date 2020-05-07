Экономика
Газета.RuФАС сообщает о сезонном росте цен на плодоовощную продукцию
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, сообщается на сайте ведомства. В частности, наблюдается увеличение цен на картофель, морковь и лук. Кроме того, выросли цены на лимоны, сахар и гречку, говорится в сообщении.
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Подорожание лимонов в 2,5 раза заставило задуматься ФАС. Власти ищут картельный сговор
Фонтанка.Рувчера в 14:14
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Происшествия
В Челябинской области скончался десятый пациент с коронавирусом
Российская газета 02:44
Общество
ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей
50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
Армия и оружие
Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным
Газета.Ru 03:00
Общество
Российские суды перейдут на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК вчера в 22:56
Общество
Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»
Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
Происшествия
СМИ сообщили о крушении самолета ВВС Индии
Истребитель индийских Военно-воздушных сил (ВВС) МиГ-29 упал в провинции Пенджаб. Об этом сообщает телеканал India TV в пятницу, 8 мая.
Известия 03:02
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Известия вчера в 02:07
Футбол
В «Милане» у трех человек обнаружили коронавирус
Имена заболевших не называются. Ранее «Сампдория» заявила о четырех инфицированных в системе клуба, а «Фиорентина» сообщила о шести случаях.
ODDS.ru 02:30
Общество
Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски
С 12 мая власти Москвы вводят в городе масочный режим: посетить магазин или совершить поездку в общественном транспорте граждане смогут только в респираторе или маске, закрывающих рот и нос, а также в перчатках.
РБК вчера в 20:00
Армия и оружие
В Минобороны назвали срок поставки первых С-500 в войска
Первые зенитные ракетные комплексы (ЗРК) С-500 могут поступить в Вооруженные силы России в 2021 году.
РБК 01:05
Общество
В Амурской области ограничения из-за коронавируса продлены до 1 июня
Благовещенск, 8 мая 2020, 09:50 — REGNUM Все ограничения, направленные на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в Приамурье продлены до 1 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.
REGNUM 02:50
Экономика
Банки не воспользовались разрешением ЦБ удаленно открывать счета
В call-центрах Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Совкомбанка, Россельхозбанка, Альфа-банка, Райффайзенбанка, МКБ, «Юникредит» и Росбанка корреспонденту РБК пояснили, что новый клиент может открыть счет только в отделении банка или заказав на сайте карту, которую привезет курьер, и он же проведет идентификацию.
РБК 00:00
Здоровье
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в РФ
Москва, 8 мая 2020, 09:05 — REGNUM Сценарий развития эпидемии коронавируса в России может не иметь взрывного пика.
REGNUM 02:05
Происшествия
ФСБ предъявила генералу СК Михаилу Музраеву еще одно обвинение
Газета.Ru 06 мая в 18:27
Политика
Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа
Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
Авто
У кроссовера Hyundai Palisade появилась VIP-версия
Обновленному Hyundai Palisade 2020-го модельного года досталась и новая "люксовая" комплектация, которой дали название Calligraphy.
Новые автомобили 06 мая в 11:52
Шоу-бизнес
Разведенная Адель показала результат похудения на 45 килограмм
По информации издания Daily Mail, певица сбросила 45 килограммов.
Народные новости 06 мая в 14:00
Экономика
Минтранс предложил платить авиакомпаниям по 365 рублей за неперевезенных пассажиров
Правительство 7 мая рассмотрело вопрос о выделении авиакомпаниям 23,4 млрд руб. компенсаций за снижение перевозок из-за коронавируса.
Ведомости 02:24
Общество
Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции
Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Экономика
Половина застройщиков в России могут не сдать новостройки вовремя
Половина девелоперов в России могут не сдать вовремя новостройки из-за кризиса, который связан с распространением коронавирусной инфекции.
Известия вчера в 16:00
Происшествия
Задержан основатель паблика «Омбудсмен полиции»
Основатель паблика «Омбудсмен полиции» Владимир Воронцов задержан в Москве по подозрению в вымогательстве, сообщил РИА Новости начальник пресс-службы столичного главка МВД Владимир Васенин.
RT на русском вчера в 03:55
Общество
В Петербурге введут обязательный масочный режим
Ношение масок и перчаток в Петербурге станет обязательным, заявил в эфире телеканала "Санкт-Петербург" вице-губернатор Евгений Елин.
РИА Новости вчера в 12:46
Политика
МИД Белоруссии лишил аккредитации журналистов Первого канала
"Сегодня по закону МИД Беларуси лишил аккредитации съемочную группу Первого канала с предупреждением: готовы и на более жесткие меры", - отмечается в сюжете белорусского телеканала.
ТАСС 06 мая в 15:31
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявлено 16 случаев заражения коронавирусом
Девять случаев зарегистрировано в Барнауле, по два - в Бийске и Змеиногорском районе.
Вести Алтай 02:04
Происшествия
В Новосибирской области выявили 63 новых случая коронавируса
Шестьдесят три новых случая инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, общее количество превысило 800, сообщает в среду региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 06 мая в 01:16
Хоккей
Министр спорта не исключил очередного отказа от достройки ледовой арены «Алтай»
Не до ледовых дворцов: алтайскому спорту собираются урезать расходы из-за COVID-19 Под вопросом строительство ледового дворца в Барнауле и другие объекты Как сообщил министр спорта региона Алексей Перфильев, все объекты, которые должны были построить за счет федеральных средств, будут возведены в срок.
АМИТЕЛ 03:06
Политика
Помпео пообещал главе МИД Украины «создавать издержки» для России
Госсекретарь США Майкл Помпео в ходе телефонного разговора с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил о поддержке Вашингтоном Киева, а также готовности американской администрации «создавать издержки» для России.
Известия вчера в 21:33
Экономика
Стоимость биткойна впервые с февраля превысила $10 тысяч
Коммерсантъ вчера в 22:59
Происшествия
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
РИА Новости вчера в 16:15