Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отмечает сезонный рост цен на плодоовощную продукцию, сообщается на сайте ведомства. В частности, наблюдается увеличение цен на картофель, морковь и лук. Кроме того, выросли цены на лимоны, сахар и гречку, говорится в сообщении.

ФАС сообщает о сезонном росте цен на плодоовощную продукцию

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