Коронавирус
ТАССФАС и прокуратура проверяют цены на гречку
Кратковременный пиковый рост цен на крупу был обусловлен ажиотажным спросом в марте этого года. ФАС России и ее территориальные органы проводят серию проверок по подозрению в картельном сговоре поставщиков и производителей гречневой крупы.
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Общество
Власти Москвы начали первый этап снятия ограничительных мер
В Москве с 12 мая начнется первый этап снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
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Цзю не верит, что бой Емельяненко и Тайсона возможен
Хрюнов сказал, что у него найдется миллиончик, но я не верю, что Майк за эти деньги выйдет на ринг, рассказал Цзю в интервью RT.
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Новый Омск вчера в 06:30
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Анкара, 7 мая 2020, 18:02 — REGNUM Турецкая лира опустилась в цене по отношению к доллару США до рекордного минимума, 7 мая сообщает агентство Anadolu.
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Происшествия
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В четверг, 7 мая, в Гатчинском районе Ленинградской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.
Online47.ru 15:06
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Новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla
Cyber.sports.ru 11:33
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США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
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Рейтинг Путина упал до исторического минимума
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
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Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Происшествия
Администратор паблика «Омбудсмен полиции» задержан в Москве за шантаж
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Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнил, что до истечения указа главы государства о продлении режима нерабочих дней осталось пять дней.
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Власти разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима
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Readovka.ru 07:20
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
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Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Общество
Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве
«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте - только в масках, только в перчатках», — сообщил столичный градоначальник.
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СМИ сообщили, какую зарплату «Зенит» предлагал Сергею Семаку
По данным источника, питерцы предложили Семаку контракт с зарплатой 1,8 млн евро в год.
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В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией
Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
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Политика
Трамп: Путин принял предложение США о поставках аппаратов ИВЛ
Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Путин принял его предложение о поставках России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Коммерсантъ 15:32
Происшествия
В Липецке BMW врезался в дерево и загорелся с водителем
Сегодня, 7 мая в четыре часа утра водитель на BMW у железнодорожного вокзала на полном ходу врезался в столб.
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