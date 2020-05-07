Коронавирус

ТАССТАССФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

Кратковременный пиковый рост цен на крупу был обусловлен ажиотажным спросом в марте этого года. ФАС России и ее территориальные органы проводят серию проверок по подозрению в картельном сговоре поставщиков и производителей гречневой крупы.
Читать в источнике
Комментировать112

Подробнее о событии

ФАС собирается проверить рынок лимонов на предмет картельного сговора

Эхо Москвы15:33

ФАС не исключает картельных соглашений на рынке лимонов

Российская газета14:15

Подорожание лимонов в 2,5 раза заставило задуматься ФАС. Власти ищут картельный сговор

Фонтанка.Ру14:14

ФАС и прокуратура проводят проверки цен на гречку

RT на русском14:07

ФАС заподозрила картельный сговор на рынке лимонов

Интерфакс14:03

ФАС проверит наличие картельных сговоров на рынке лимонов и сахара

Ведомости14:08

ФАС и прокуратура проверяют цены на гречку

ТАСС13:52
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 15:55, Ашберн
Кино

Том Холланд, Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр почти попали в «Человека-паука: Через вселенные»

Popcornnews.ru 06:00
Экономика

S&P спрогнозировало рекордно высокий дефицит бюджетов регионов России

Рецессия российской экономики, вызванная пандемией коронавируса и обвалом цен на нефть, приведет к значительному снижению налоговых доходов, из-за чего российские регионы могут продемонстрировать самые высокие с 2000 года показатели дефицита бюджетов, следует из отчета S&P Global Ratings (есть у РБК).
РБК 15:46
27
Политика

В США смоделировали сброс термоядерной бомбы на Москву

Американское издание We Are The Mighty смоделировало сбрасывание термоядерной бомбы мощностью в 10 тыс. мегатонн.
Известия 01:46
2,5K
Общество

Власти Москвы начали первый этап снятия ограничительных мер

В Москве с 12 мая начнется первый этап снятия ограничительных мер из-за коронавируса.
РИА Новости 10:46
680
Происшествия

В Москве задержан банкир Олег Власов

В Москве задержан бывший председатель совета директоров банков «Балтика» и «Инкредбанк» Олег Власов.
Известия 13:18
80
Единоборства

Цзю не верит, что бой Емельяненко и Тайсона возможен

Хрюнов сказал, что у него найдется миллиончик, но я не верю, что Майк за эти деньги выйдет на ринг, рассказал Цзю в интервью RT.
Советский спорт 07:32
Общество

Дату окончания пандемии коронавируса в России сдвинули на конец лета

Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна вновь сдвинули на более позднюю дату прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России.
Новый Омск вчера в 06:30
4,7K
Экономика

Курс турецкой лиры упал до рекордного минимума

Анкара, 7 мая 2020, 18:02 — REGNUM Турецкая лира опустилась в цене по отношению к доллару США до рекордного минимума, 7 мая сообщает агентство Anadolu.
REGNUM 11:02
13
Происшествия

В Гатчинском районе произошло массовое ДТП

В четверг, 7 мая, в Гатчинском районе Ленинградской области произошло массовое дорожно-транспортное происшествие.
Online47.ru 15:06
Общество

Ъ предупредил о возможном закрытии половины магазинов одежды в Москве

После снятия карантинных мер в Москве может открыться только половина магазинов одежды, обуви и аксессуаров.
РИА Новости 01:56
396
Киберспорт

Новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla

Cyber.sports.ru 11:33
Армия и оружие

США показали корабли НАТО около российской границы

Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
1,2K
Политика

Рейтинг Путина упал до исторического минимума

Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
Sibnet Новости вчера в 10:49
7,8K
Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
8,5K
Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия 02:07
2,4K
Происшествия

Администратор паблика «Омбудсмен полиции» задержан в Москве за шантаж

Российская газета 04:22
406
Политика

Песков напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, напомнил, что до истечения указа главы государства о продлении режима нерабочих дней осталось пять дней.
РИА Новости 15:21
184
Общество

Власти разработали систему отслеживания соблюдения масочного режима

Руководство нескольких регионов России подготовило проект по внедрению технических средств для контроля за соблюдением карантинных мер.
Readovka.ru 07:20
45
Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
171
Политика

Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ

Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
596
Общество

Миллиардер Дмитрий Босов покончил с собой

Ведомости вчера в 11:18
3,2K
Общество

Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей

Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
2K
Общество

Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве

«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте - только в масках, только в перчатках», — сообщил столичный градоначальник.
Говорит Москва 14:41
267
Футбол

СМИ сообщили, какую зарплату «Зенит» предлагал Сергею Семаку

По данным источника, питерцы предложили Семаку контракт с зарплатой 1,8 млн евро в год.
Bookmaker-ratings.ru 14:57
Политика

В МИД Чехии назвали условия улучшения отношений с Россией

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек в интервью РБК рассказал, что отношения России и Чехии переживают не лучшие времена, а скандал вокруг памятника маршалу Коневу только осложнил их.
РИА Новости 01:56
1,2K
Здоровье

Врачи требуют от россиян справки с отрицательным тестом на коронавирус

Всероссийский союз пациентов обратился в Фонд обязательного медицинского страхования с жалобой на врачей, требующих с посетителей справку об отрицательном анализе на коронавирус.
Live24 07:55
61
Общество

Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину

Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
15
Политика

Трамп: Путин принял предложение США о поставках аппаратов ИВЛ

Президент США Дональд Трамп заявил, что президент Владимир Путин принял его предложение о поставках России аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), передает Reuters со ссылкой на представителя Белого дома.
Коммерсантъ 15:32
215
Происшествия

В Липецке BMW врезался в дерево и загорелся с водителем

Сегодня, 7 мая в четыре часа утра водитель на BMW у железнодорожного вокзала на полном ходу врезался в столб.
Kursk.com 02:48
3
Космос

В РКЦ «Прогресс» заявили о готовности создать многоразовую ракету

Известия 02:10
5
Как работают Яндекс.Новости?
Главное