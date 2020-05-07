Коронавирус
RT на русскомФАС и прокуратура проводят проверки цен на гречку
Федеральная антимонопольная служба вместе с прокуратурой проводит мероприятия по недопущению необоснованного роста цен на гречку.
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с чего всё началось
«Службой совместно с органами прокуратуры проводятся мероприятия по недопущению необоснованного завышения цен на гречневую крупу», — заявили в ведомстве.RT на русском14:07
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Общество
В Москве скончался 51 пациент с коронавирусом
В Москве скончался 51 пациент с COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом.
Российская газета 14:50
Общество
В Нижегородской области разработан план снятия режима ограничений
Нижегородский регион, согласно поручению президента РФ Владимира Путина, подготовил план поэтапного выхода из режима ограничений по коронавирусу.
ННТВ 02:26
Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
Конституционный суд Молдавии признал неконституционным соглашение о получении страной кредита от России в размере €200 млн.
RT на русском 15:07
Общество
Дуров назвал семь причин не переезжать в Кремниевую долину
Основатель Telegram Павел Дуров опубликовал пост, в котором назвал семь причин, почему не стоит переезжать в США для ведения IT-бизнеса.
Ведомости 15:05
Политика
Кремль напомнил о пяти днях до истечения указа Путина о самоизоляции
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе россиян из самоизоляции, ответил, что до окончания введенного ранее срока еще есть время.
РБК 14:51
Политика
Саакашвили назначен Зеленским главой исполнительного комитета реформ
Зеленский искренне поздравил бывшего грузинского президента с новым ответственным вызовом.
Вести.Ru 14:30
Общество
Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая
Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.
Газета.Ru 09:11
Общество
Дату окончания пандемии коронавируса в России сдвинули на конец лета
Ученые Сингапурского университета технологий и дизайна вновь сдвинули на более позднюю дату прогноз по окончанию пандемии коронавируса в России.
Новый Омск вчера в 06:30
Футбол
Владелец «Спартака» Федун госпитализирован с коронавирусом
Владелец московского футбольного клуба «Спартак» Леонид Федун госпитализирован в связи с инфицированием коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 05:28
Общество
Эксперты оценили вероятность заражения коронавирусом при купании
Эксперты оценили вероятность заражения коронавирусной инфекцией при купании в море или бассейне.
Актуальные Новости 12:32
Общество
В Санкт-Петербурге введут обязательный масочный режим
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 в Санкт-Петербурге будет обязательным ношение масок и перчаток, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.
Коммерсантъ 14:08
Шоу-бизнес
Умерла актриса из фильма «Не могу сказать прощай» Татьяна Паркина
Актриса Татьяна Паркина умерла в возрасте 68 лет. Информация о кончине знаменитой артистки появилась от Союза кинематографистов России.
Актуальные Новости вчера в 08:41
Общество
ЕГЭ и начало нового учебного года могут перенести
Кравцов подчеркнул, что важнее всего — здоровье школьников, поэтому экзамены будут проведены только тогда, когда буде стопроцентная уверенность, что это безопасно и соответствует требованиям Роспотребнадзора.
Мир новостей 00:11
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия 02:07
Общество
Власти объяснили слова российского губернатора о разгоне людей
Слова губернатора Липецкой области Игоря Артамонова об использовании средств дезинфекции для разгона людей, которые распространил ряд СМИ, были вырваны из контекста.
Lenta.ru 07:23
Общество
Аксёнов заявил, что курортный сезон в Крыму может не состояться
Симферополь, 7 мая 2020, 11:15 — REGNUM Курортный сезон в Крыму в 2020 году из-за ситуации с коронавирусом может не состояться, заявил 7 мая глава региона Сергей Аксёнов.
REGNUM 04:15
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru 14:05
Политика
Путин провел телефонный разговор с Трампом
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщил представитель Белого дома Джадд Дир. По его словам, лидеры двух стран "обсудили прогресс в борьбе с пандемией коронавируса".
РИА Новости 10:59
Политика
Рейтинг Путина упал до исторического минимума
Деятельность Владимира Путина на посту президента одобряют 59% россиян, свидетельствует апрельское социологическое исследование «Левада-центра».
Sibnet Новости вчера в 10:49
Армия и оружие
США показали корабли НАТО около российской границы
Шестой флот США опубликовал снимки группировки кораблей НАТО у границ России в Баренцевом море.
РИА Новости 11:06
Наука
Симптомы болезни Альцгеймера может вызывать вирус герпеса
Во время заражения модели вирусом герпеса обнаружилось, что поведение модели и тканей из мозга пациентов с болезнью Альцгеймера является идентичным.
Rusargument 10:51
Политика
Пентагон вкратце изложил свою версию Второй мировой войны
Минобороны США в преддверии 75-й годовщины победы над нацистской Германией опубликовало викторину и презентацию с кратким содержанием событий Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 23:33
Общество
Собянин выступил за ужесточение требований для передвижения по Москве
«Необходимо ужесточать требования передвижения по городу, к санитарной защите людей, поэтому с 12 числа будет вводиться еще и жесткий режим проезда на общественном транспорте - только в масках, только в перчатках», — сообщил столичный градоначальник.
Говорит Москва 14:41
Игры
Анонсированы первые игры для Xbox Series X
Компания Microsoft огласила список из 13 игр, которые первыми станут доступны на игровой приставке Xbox Series X следующего поколения.
Вести.Ru 13:37
Происшествия
Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru 10:58
Политика
Трамп наложил вето на запрет применения военной силы против Ирана
Президент США Дональд Трамп наложил вето на резолюцию конгресса США о запрете применения военной силы против Ирана.
KM.ru 01:16
Общество
В Новой Москве закончили снос павильонов шоу «Дом-2»
В Троицком административном округе завершился снос съемочных павильонов популярного телевизионного шоу "Дом-2", сообщили РИА Недвижимость в департаменте по развитию новых территорий Москвы.
РИА Новости вчера в 09:36
Экономика
Силуанов оценил возможность заморозки вкладов россиян
Журналист высказал мысль, что некоторые россияне могут начать волноваться за сохранность своих денежных средств и снимать деньги с вкладов.
RuNews24.ru вчера в 15:08
Общество
Воробьев: прежде всего в Подмосковье откроются стройки
Губернатор Московской области Андрей Воробьев в интервью телеканалу "Россия 24" заявил о том, что строительство в регионе возобновят в первую очередь.
РИА Новости вчера в 15:01