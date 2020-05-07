с чего всё началось

Федеральная антимонопольная служба вместе с прокуратурой проводит мероприятия по недопущению необоснованного роста цен на гречку.

ФАС и прокуратура проводят проверки цен на гречку

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