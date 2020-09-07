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РБК
РБК

ФАС исключила дефицит игристого вина в России перед Новым годом

В России накануне Нового года не ожидается дефицита игристых вин. Об этом заявил глава контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Владимир Мишеловин в разговоре с «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В ФАС оценили риск дефицита шампанского в России

По оценкам ФАС России, на российском винном рынке довольно высокий уровень конкуренции с большим количеством как поставщиков, так и ассортимента товара. Поэтому колебания цен могут происходить в рамках рыночной конъюнктуры спроса и предложения, а появление дефицита маловероятно", - сказал Мишеловин.
РИА Новости02:14
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РБК

ФАС исключила дефицит игристого вина в России перед Новым годом

РБК08:36
News.ru

В ФАС исключили дефицит шампанского в России перед Новым годом

News.ru03:19
Газета.Ru

В ФАС опровергли возникновение дефицита шампанского в России

Газета.Ru02:37
Телеканал 360°

ФАС пообещала, что дефицита шампанского в России не будет

Телеканал 360°02:52
Известия

ФАС исключила дефицит шампанского в России

Известия02:10
Lenta.ru

Россиян успокоили насчет нехватки шампанского

Lenta.ru02:00
ПРАЙМ

ФАС не ожидает дефицита шампанского в России

ПРАЙМ01:48

Леонид Рошаль ответил Юлии Навальной на письмо

Президент союза медицинского сообщества "Национальная медицинская палата" доктор Леонид Рошаль ответил супруге российского оппозиционера Алексея Навального Юлии Навальной, которая ранее в открытом письме жестко раскритиковала его обращение к Немецкой врачебной палате с предложением создать экспертную группу, чтобы выяснить, что произошло с Навальным.
Московский Комсомолец09:44

Новак назвал объем возможных поставок нефти Белоруссии через порты РФ

Россия подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через свои порты, Белоруссия сможет поставлять порядка 3–4 млн т. Об этом рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Известия08:37
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Телеканал «Культура» закрыл выходившую 20 лет программу

В мае 2012 года Архангельский был удостоен премии ТЭФИ за предыдущий год в номинации «Ведущий информационно-аналитической программы» за ведение «Тем временем», поделив награду с Марианной Максимовской (РЕН ТВ, «Неделя с Марианной Максимовской»).
РБК09:18

Microsoft раскрыла новые функции Windows

Транснациональная компания по производству программного обеспечения для компьютеров и вычислительной техники Microsoft раскрыла новые функции Windows после обновления операционной системы.
News.ru09:36
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Суд в Ижевске приговорил к 21 году колонии серийного педофила

Суд в Ижевске приговорил к 21 году в колонии строгого режима 38-летнего мужчину по обвинениям в преступлениях против половой неприкосновенности десяти мальчиков, сообщила пресс-служба судейского сообщества Удмуртии.
Интерфакс07:46
4

В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
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Мужчина в Подмосковье застрелил двух женщин и покончил с собой

«По данным следствия, 5 сентября 2020 года мужчина, находясь на территории частного домовладения одного из СНТ в Дмитровском городском округе, в ходе конфликта на почве раздела имущества произвел выстрелы из охотничьего ружья в пожилую хозяйку участка и ее дочь», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».
Известия08:42
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