ФАС исключила дефицит игристого вина в России перед Новым годом
В России накануне Нового года не ожидается дефицита игристых вин. Об этом заявил глава контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Владимир Мишеловин в разговоре с «РИА Новости».В источнике
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По оценкам ФАС России, на российском винном рынке довольно высокий уровень конкуренции с большим количеством как поставщиков, так и ассортимента товара. Поэтому колебания цен могут происходить в рамках рыночной конъюнктуры спроса и предложения, а появление дефицита маловероятно", - сказал Мишеловин.
РИА Новости02:14
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