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РБК
РБК

ФАС исключила дефицит игристого вина в России перед Новым годом

В России накануне Нового года не ожидается дефицита игристых вин. Об этом заявил глава контрольно-финансового управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Владимир Мишеловин в разговоре с «РИА Новости».В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В ФАС оценили риск дефицита шампанского в России

По оценкам ФАС России, на российском винном рынке довольно высокий уровень конкуренции с большим количеством как поставщиков, так и ассортимента товара. Поэтому колебания цен могут происходить в рамках рыночной конъюнктуры спроса и предложения, а появление дефицита маловероятно", - сказал Мишеловин.
РИА Новости02:14
Подробнее о событии
РБК

ФАС исключила дефицит игристого вина в России перед Новым годом

РБК08:36
ПРАЙМ

ФАС не ожидает дефицита шампанского в России

ПРАЙМ01:48
Телеканал 360°

ФАС пообещала, что дефицита шампанского в России не будет

Телеканал 360°02:52
Газета.Ru

В ФАС опровергли возникновение дефицита шампанского в России

Газета.Ru02:37
Известия

ФАС исключила дефицит шампанского в России

Известия02:10
Lenta.ru

Россиян успокоили насчет нехватки шампанского

Lenta.ru02:00
News.ru

В ФАС исключили дефицит шампанского в России перед Новым годом

News.ru03:19

Совет белорусской оппозиции потребовал немедленно освободить Колесникову

В координационном совете (КС) белорусской оппозиции требуют немедленного освобождения членов организации — Марии Колесниковой, Лилии Власовой, Антона Родненкова и Ивана Кравцова, а также предоставления гарантий безопасного возвращения покинувших страну оппозиционеров, в том числе экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской.
Совет белорусской оппозиции потребовал немедленно освободить Колесникову
Коммерсантъ08:09
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Федеральная палата врачей ФРГ прокомментировала ситуацию с Навальным

5 сентября российская Национальная медицинская палата обратилась к Врачебной палате Германии с предложением создать совместную экспертную группу для выяснения причин состояния Навального.
RT на русском08:06
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Новак назвал объем возможных поставок нефти Белоруссии через порты РФ

Россия подготовит предложения по поставкам белорусских нефтепродуктов через свои порты, Белоруссия сможет поставлять порядка 3-4 млн т. Об этом рассказал журналистам министр энергетики РФ Александр Новак в кулуарах конкурса «Лидеры России».
Известия08:37
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Росздравнадзор обнаружил скрывающие смертность от COVID-19 больницы

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова, выступая на XIV Общероссийском семинаре «Репродуктивный потенциал России: версии и контраверсии» в Сочи, заявила о неточностях в российской статистике по смертности от коронавируса COVID-19.
РБК06:42
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Кремль отреагировал на инцидент с обидевшей Сербию репликой Захаровой

В связи с некоторыми формулировками официального представителя МИД Марии Захаровой в отношении визита президента Сербии Александра Вучича в США, вероятно, возникло недопонимание, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Взгляд.ру05:54
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Поставки вакцины от COVID-19 в регионы начнутся на следующей неделе

Поставки первой российской вакцины от коронавируса в медучреждения начнутся на следующей неделе, об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко в кулуарах суперфинала конкурса "Лидеры России", который проходит сегодня в Светлогорске.
Российская газета08:33
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В Совфеде предложили выплачивать безработным базовый доход

Базовый доход безработным, по словам парламентария, представляет собой социальное пособие, регулярную выплату фиксированной денежной суммы от государства гражданам страны, гарантирующую им минимальный уровень потребления товаров, услуг и информации независимо от рода деятельности, экономического и социального положения, отмечает ТАСС.
REGNUM08:19
93

Фрэнсис Форд Коппола выпустит новую версию «Крестного отца 3»

Известный американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола объявил о завершении работы над новой версией фильма "Крестный отец 3", которая, по его мнению, станет "более подходящим завершением" трилогии.
Sputnik Кыргызстан05:54
7

Асад поблагодарил Россию за помощь Сирии

Президент Сирии Башар Асад от лица всех жителей страны поблагодарил Россию за помощь в восстановлении безопасности и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики (САР).
ФАН08:42