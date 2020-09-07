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Известия
Известия

ФАС исключила дефицит шампанского в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не ожидает дефицита шампанского в России, в частности перед Новым годом. Об этом рассказал в понедельник, 7 сентября, начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин.В источнике
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Известия

ФАС исключила дефицит шампанского в России

Известия02:10
Lenta.ru

Россиян успокоили насчет нехватки шампанского

Lenta.ru02:00
ПРАЙМ

ФАС не ожидает дефицита шампанского в России

ПРАЙМ01:48
Национальное Аграрное Агентство

ФАС против Титова: дефицита шампанского в России не будет

Национальное Аграрное Агентство01:55

«Ъ»: в Госдуме просят ФАС проверить Apple в части доступа разработчиков из РФ к App Store

Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, депутат фракции "Единая Россия" Антон Горелкин обратился в Федеральную антимонопольную службу России (ФАС) с просьбой провести проверку корпорации Apple в части доступа российских разработчиков к магазину приложений App Store.
«Ъ»: в Госдуме просят ФАС проверить Apple в части доступа разработчиков из РФ к App Store
ТАСС20:40

В Башкирии три школы перешли на удаленку из-за случаев COVID-19

Более 300 школьников из трех сельских школ Башкирии перешли на дистанционное обучение из-за выявления коронавирусной инфекции среди старшеклассников, заявил министр образования региона Айбулат Хажин.
РИА Новости01:47
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В Минске неизвестные в масках начали задерживать людей и громить кафе

Неизвестные люди в масках начали задерживать посетителей кафе на улице Немиге в центре Минска, где 6 сентября проходит очередная акция протеста против результатов августовских выборов президента, передает портал TUT.BY.
Lenta.ruвчера в 12:44
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Киркоров и Брежнева выступят на свадьбе внучки олигарха в Челябинске

На празднике выступят певец Филипп Киркоров, певица Вера Брежнева, юморист Семён Слепаков, а также телеведущая Первого канала Алла Михеева и блогер Наталья Краснова, которые будут ведущими свадьбы.
News.ru5 сентября в 03:21
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