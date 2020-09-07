ФАС исключила дефицит шампанского в России
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не ожидает дефицита шампанского в России, в частности перед Новым годом. Об этом рассказал в понедельник, 7 сентября, начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин.В источнике
С чего всё началось
В ФАС оценили риск дефицита шампанского в России
По оценкам ФАС России, на российском винном рынке довольно высокий уровень конкуренции с большим количеством как поставщиков, так и ассортимента товара. Поэтому колебания цен могут происходить в рамках рыночной конъюнктуры спроса и предложения, а появление дефицита маловероятно", - сказал Мишеловин.
РИА Новости02:14
Подробнее о событии