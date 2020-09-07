Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Известия
Известия

ФАС исключила дефицит шампанского в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не ожидает дефицита шампанского в России, в частности перед Новым годом. Об этом рассказал в понедельник, 7 сентября, начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

В ФАС оценили риск дефицита шампанского в России

По оценкам ФАС России, на российском винном рынке довольно высокий уровень конкуренции с большим количеством как поставщиков, так и ассортимента товара. Поэтому колебания цен могут происходить в рамках рыночной конъюнктуры спроса и предложения, а появление дефицита маловероятно", - сказал Мишеловин.
РИА Новости02:14
Подробнее о событии
Известия

ФАС исключила дефицит шампанского в России

Известия02:10
News.ru

В ФАС исключили дефицит шампанского в России перед Новым годом

News.ru03:19
Телеканал 360°

ФАС пообещала, что дефицита шампанского в России не будет

Телеканал 360°02:52
Газета.Ru

В ФАС опровергли возникновение дефицита шампанского в России

Газета.Ru02:37
ИА Красная Весна

Представитель ФАС высказался относительно возможного дефицита шампанского

ИА Красная Весна03:52
Lenta.ru

Россиян успокоили насчет нехватки шампанского

Lenta.ru02:00
ПРАЙМ

ФАС не ожидает дефицита шампанского в России

ПРАЙМ01:48

Подозреваемые в похищении 2 млн медицинских масок задержаны в Москве

Сотрудники правоохранительных органов задержали четверых подозреваемых в разбое и похищении порядка 2 млн медицинских масок со склада в Московской области, сообщила "Интерфаксу" официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Подозреваемые в похищении 2 млн медицинских масок задержаны в Москве
Интерфакс04:00
2

Партия Саакашвили намерена выдвинуть его на пост премьера Грузии

Оппозиционная грузинская партия "Единое национальное движение" (ЕНД) приняла решение выдвинуть экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на пост премьер-министра республики.
Газета.Ru05:18
1

В Минпросвещения рассказали о коронавирусе в школах из-за очередей

Москва, 7 сентября 2020, 12:09 — REGNUM На сегодняшний день случаи выявления коронавируса возникают в российских школах по причине организационных решений и человеческого фактора в виде скоплений очередей перед образовательными учреждениями.
REGNUM05:09
523

Защита Фургала обжаловала продление ареста бывшего губернатора

Представители защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала подали апелляционную жалобу на решение Басманного районного суда Москвы о продлении ареста подозреваемого в организации убийств до 9 декабря.
Экономика сегодня03:28
3

Тренер сборной Украины Шевченко назвал причины поражения от Испании

Андрей Шевченко, возглавляющий национальную сборную Украины, подвёл итог встречи против сборной Испании "Жовто-блактиные" уступили в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано" со счётом 0:4.
Честный рейтинг букмекеров04:01

«Уктусский стрелок» рассказал, как убивал девушек

Екатеринбург, 7 сентября 2020, 12:07 — REGNUM В Екатеринбурге обвиняемый в убийстве двух девушек Алексей А. рассказал следователям, каким образом в августе 2018 года на горе Уктус были убиты две девушки, а также о подготовке к преступлению.
REGNUM05:07
24

В Совфеде предложили ввести новые выплаты безработным из-за пандемии

Глава комитета СФ по экономической политике считает, что финансовые резервы позволяют произвести начальные затраты на введение экспериментальной программы по выплате базового дохода безработным.
Известия04:45
32

Лукашенко заявил о вскрытых после выборов недостатках в органах власти

Происходящие в Белоруссии после выборов «политические дрязги» и «неурядицы» вскрыли ряд недостатков в органах власти, заявил президент республики Александр Лукашенко на встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем, сообщает «БелТА».
Ведомости04:31
2