ФАС исключила дефицит шампанского в России
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не ожидает дефицита шампанского в России, в частности перед Новым годом. Об этом рассказал в понедельник, 7 сентября, начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин.В источнике
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В ФАС оценили риск дефицита шампанского в России
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не ожидает дефицита шампанского в России, в частности перед Новым годом, заявил РИА Новости начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин.
РИА Новости02:14
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