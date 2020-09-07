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ФАС исключила дефицит шампанского в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не ожидает дефицита шампанского в России, в частности перед Новым годом. Об этом рассказал в понедельник, 7 сентября, начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин.В источнике
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РИА Новости

В ФАС оценили риск дефицита шампанского в России

МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ не ожидает дефицита шампанского в России, в частности перед Новым годом, заявил РИА Новости начальник контрольно-финансового управления ведомства Владимир Мишеловин.
РИА Новости02:14
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Телеканал 360°

ФАС пообещала, что дефицита шампанского в России не будет

Телеканал 360°02:52
Lenta.ru

Россиян успокоили насчет нехватки шампанского

Lenta.ru02:00
Газета.Ru

В ФАС опровергли возникновение дефицита шампанского в России

Газета.Ru02:37
Neva.Today

Россиянам пообещали, что дефицита шампанского перед Новым годом не будет

Neva.Today02:26
Известия

ФАС исключила дефицит шампанского в России

Известия02:10
Вечерняя Казань

Возможность дефицита шампанского к Новому году прокомментировали в ФАС

Вечерняя Казань02:51
ПРАЙМ

ФАС не ожидает дефицита шампанского в России

ПРАЙМ01:48

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URA.Ru01:47

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