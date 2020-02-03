Технологии

News.ruNews.ruФАС хочет удалять программы Apple, Google и Microsoft

Ведомство хочет, чтобы Apple, Google и Microsoft обеспечили возможность полного удаления всех предварительно установленных программ, в том числе собственных, по желанию потребителя, если это не препятствует нормальной работе устройства, — сообщает «Коммерсант».
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с чего всё началось

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Коммерсантъвчера в 17:23

Подробнее о событии

ФАС предложила обязать Apple разрешить удалять свои приложения с гаджетов

РБК03:55

ФАС готовит новые требования к Apple и Google. От разработчиков потребуют не только установку российских приложений

URA.Ruвчера в 20:37

«Ъ»: Apple и Google могут обязать отвечать за предустановку российского ПО

Газета.Ru00:08

«Ъ»: ФАС хочет обязать Apple, Google и Microsoft обеспечить возможность удаления программ

ТАСС01:09

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Коммерсантъвчера в 17:23

ФАС решила обязать Apple, Google и Microsoft отвечать за установку российского ПО

Известия05:19

ФАС хочет распространить требование о предустановке российского ПО не только на производителей устройств

Эхо Москвы04:31
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Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 07:46, Ашберн
Общество

В Госдуме объяснили предложение увеличить штраф за шум в ночное время

Ранее "Известия" сообщили, что депутаты Госдумы предложили ввести единые штрафы для шумных соседей.
РИА Новости 05:35
Общество

МИД Германии прокомментировал отказ в посадке самолета в Москве

В субботу борт бундесвера с эвакуируемыми из китайского Уханя, эпицентра вспышки нового коронавируса, гражданами Германии должен был сделать промежуточную посадку в Москве для смены экипажа, однако, как стало известно впоследствии, окончательного разрешения на поставку бундесвер не получил и самолет оправился в Хельсинки.
РИА Новости 07:29
Шоу-бизнес

Милла Йовович родила третью дочь

Голливудская актриса Милла Йовович родила третью дочь. Радостью она поделились со своими подписчиками в Instagram.
Телеканал 360° вчера в 20:04
Армия и оружие

Эрдоган заявил об ударах турецкой армии по сирийской армии

В Минобороны России признали, что в ночь на 3 февраля военнослужащие Турции действительно попали под обстрел правительственных сил Сирии в Идлибе, которые вели огонь по террористам.
Газета.Ru 05:06
Политика

Россия ответила на заявление Польши о победе в историческом споре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в историческом споре с Россией.
Lenta.ru 07:02
Политика

Иран решил больше не передавать Украине данные по крушению самолёта

RT на русском 06:34
Общество

Состоялся первый полет усовершенствованного Ту-160М

Состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160М после модернизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу "Туполева".
Газета.Ru вчера в 06:49
Происшествия

Две машины врезались в толпу пешеходов на тротуаре в Твери

В Твери пять пешеходов получили травмы в результате столкновения двух машин, которые вылетели на тротуар после ДТП.
Вести.Ru 05:59
Происшествия

Появилось видео расстрела известного хирурга в центре Киева

Появилось видео момента расстрела известного пластического хирурга из Донецка Андрея Сотника в центре Киева.
Известия вчера в 16:33
Происшествия

В Москве бармен случайно сломал шею посетителю

Несчастный случай произошел, когда бармен-стажер подал посетителю "экстремальный коктейль".
Российская газета 02:49
Общество

С прилавков Владивостока исчезли овощи и фрукты, ввозимые ранее из КНР

REGNUM вчера в 22:27
Шоу-бизнес

Телеведущая Марина Кравец впервые станет мамой

О беременности Марины стало известно 1 февраля после того, как в Сети появились фото и видео, на которых отчетливо виден заметно выросший живот Кравец.
Летидор вчера в 04:01
Происшествия

Замначальника управления угрозыска МВД арестовали по делу о взятке

Пресненский суд Москвы арестовал Евгения Кузина — заместителя начальника управления по раскрытию преступлений и сопровождению уголовных дел, вызвавших большой общественный резонанс ГУ УР МВД, сообщили РБК в пресс-службе суда.
РБК 31 января в 14:25
Происшествия

ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Лондоне

Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за атаку на юге Лондона.
RT на русском 07:12
Единоборства

Фёдор Емельяненко может провести ещё один бой, но его семья против

Боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко может провести следующий бой летом или осенью. В последний раз в октагон он выходил 29 декабря.
Pravda.Ru 01:56
Энергетика

Bloomberg: спрос на нефть в Китае упал на 20% из-за коронавируса

Спрос на нефть в Китае упал примерно на 3 млн баррелей в день, или на 20% от общего потребления, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 03:42
Политика

Захарова ответила на заявление Эстонии о Тартуском договоре

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ответила на заявление министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу о Тартуском договоре.
Lenta.ru вчера в 19:37
Политика

Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»

Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
Газета.Ru 07:09
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 01 февраля в 08:40
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

В китайском городе Ухань, наиболее пострадавшем от вспышки коронавируса, за 10 дней построили первую больницу для лечения заболевших.
Известия вчера в 15:36
Происшествия

Меру пресечения для боксера Кушиташвили изберет военный суд

Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, были задержаны на Фрунзенской набережной сотрудниками Росгвардии по подозрению в хранении наркотиков.
ТАСС вчера в 09:45
Футбол

Путин предоставил гражданство РФ бразильскому игроку в мини-футбол

Бразильский нападающий мини-футбольного клуба КПРФ Паулу Роберто Кастанясси получил российское гражданство, соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Интерфакс-Спорт 07:17
Общество

Правительство перенесет инвестфорум в Сочи из-за коронавируса

Российский инвестиционный форум в Сочи, который должен был пройти 12-14 февраля, будет перенесен на другие даты.
Российская газета 03:12
Культура

Шакира и Дженнифер Лопес зажгли в перерыве матча на Супербоул

В перерыве поединка между командами «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско 49», который проходил в Майами, Шакира спела для зрителей хиты She Wolf, Empire и I Like It, а Дженнифер Лопес представила песни On The Floor, Jenny From The Block и некоторые другие.
REGNUM 06:46
Хоккей

Тренер «Вашингтона» восхитился достижением Овечкина

Главный тренер клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Тодд Рирден прокомментировал достижение капитана команды Александра Овечкина, который, оформив дубль в матче против "Оттава Сенаторз" (5:3), догнал и перегнал легендарного канадца Марка Мессье по заброшенным шайбам за всю историю лиги в регулярных чемпионатах.
ProstoProSport 03:21
Общество

МВД предложило новые комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести новые комбинации в коды регионов для автомобильных номеров.
RT на русском 02:12
Политика

Захар Прилепин возглавил новую партию «За правду»

Российская газета 01 февраля в 08:39
Шоу-бизнес

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале

Ксения Собчак выпустит новое шоу на Первом канале.
Актуальные Новости 02:29
Армия и оружие

Польша купила у США истребители F-35

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в пятницу подписал контракт на $4,6 млрд на покупку 32 истребителей F-35A Lightning II у США.
Интерфакс 31 января в 13:15
Общество

Поклонская снялась в фотосессии в «голливудском» стиле

Депутат Госдумы России от Крымского региона Наталья Поклонская опубликовала снимки из фотосессии в "голливудском" стиле, в которой предстала в новом образе.
РИА Новости вчера в 03:39
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