Технологии

Игромания.руИгромания.руФАС хочет обязать компании удалять предустановленные приложения

Проще говоря, в ведомстве хотят, чтобы Apple, Google и Microsoft дали возможность полностью удалять свои программы и устанавливать отечественные аналоги. В компаниях пока отказались комментировать это нововведение, но эксперты сомневаются, что ФАС сможет принудить корпорации к этому.
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с чего всё началось

Apple и Google предложено поработать на удаленке

Иностранных разработчиков попросят очистить смартфоны для российских приложений Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает обязать американских разработчиков операционных систем (ОС) Apple, Google и Microsoft наравне с производителями смартфонов, планшетов и компьютеров отвечать за предустановку российских приложений и программ.
Коммерсантъвчера в 17:23

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ФАС предложила обязать Apple разрешить удалять свои приложения с гаджетов

РБК03:55

ФАС готовит новые требования к Apple и Google. От разработчиков потребуют не только установку российских приложений

URA.Ruвчера в 20:37

«Ъ»: ФАС хочет обязать Apple, Google и Microsoft обеспечить возможность удаления программ

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Коммерсантъвчера в 17:23

ФАС решила обязать Apple, Google и Microsoft отвечать за установку российского ПО

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ФАС: Предустановку и удаление приложений заложат в закон «О связи»

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