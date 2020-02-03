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с чего всё началось

Проще говоря, в ведомстве хотят, чтобы Apple, Google и Microsoft дали возможность полностью удалять свои программы и устанавливать отечественные аналоги. В компаниях пока отказались комментировать это нововведение, но эксперты сомневаются, что ФАС сможет принудить корпорации к этому.

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